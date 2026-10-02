『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』が10月9日よりディズニープラスで独占配信開始

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニープラスのスターにて、ブリットポップの代表バンド、オアシスのライヴ・ドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』を2026年10月9日より、独占配信する。この発表にあわせて、新たな予告映像とキービジュアルが公開となった。

『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、オアシスのメインソングライターのノエル・ギャラガー、ボーカルのリアム・ギャラガーによる伝説の再結成ツアー「Oasis Live '25」に密着し、近年最も注目を集めたロックンロールのカムバックを描くライヴ・ドキュメンタリー作品。

映画批評サイト"Rotten Tomatoes"で、批評家スコア97％、オーディエンススコア98％（※10月1日時点）という高評価を獲得。日本では、公開から3日間で動員31,186人、興行収入6,197 万円を記録した。これは、2022年公開の映画 『ザ・ビートルズ：ゲット・バック ルーフトップ・コンサート』の公開初動（2月9日〜11日）との比較で148.4％にあたる。劇場で本作を鑑賞した観客からは、「感動。こんなに泣くはずじゃなかった」「ほんとに再結成したんだと、やっと実感できた」「今年最高のディズニー映画、オアシス一択だな」「これほど音楽の力を感じさせてくれるバンドはいない」など絶賛の声が相次ぎ、「この感動をもう一回味わいたい！」とリピート鑑賞を望む声も続出した。今回のディズニープラスでの配信では、劇場公開版に加え、リアムとノエル・ギャラガーの共同インタビューからの未公開映像や、"Wonderwall"と"Slide Away"のフルパフォーマンスを収録。さらに、劇場公開版には含まれていない"D' You Know What I Mean?"と"Half The World Away"のパフォーマンス映像も初公開となる。

今回公開されたのは、リアムとノエルの和解と再結成を象徴する、二人の姿を捉えたキービジュアルと、本作のタイトルにもなっている、オアシスを代表するアンセム"Don't Look Back In Anger"の大合唱から始まる、エモーショナルな予告映像。熱狂し涙する観客、そして、そんな観客の反応を噛みしめるようにステージ上で強くハグをするリアムとノエルの姿が印象的な映像となっている。本作では、歴史的な再結成ライブの熱狂はもちろん、その舞台裏や兄弟の歩み、世界中のファンが共有した感動を余すところなく映し出す。