巨大クジラに丸呑みにされる『クジラに落ちた男』の舞台裏を捉えた特別映像が公開

ピューリッツァー賞受賞作家、ダニエル・クラウス原作の映画『クジラに落ちた男』（2026年10月16日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の舞台裏を捉えた特別映像が公開となった。

『クジラに落ちた男』は、ピューリッツァー賞受賞作家、ダニエル・クラウスの小説"Whalefall"を原作とするサバイバル映画。巨大マッコウクジラにのみ込まれた青年の極限状態での脱出を描いている。クラウスは、2018年にアカデミー賞作品賞・監督賞などを受賞した『シェイプ・オブ・ウォーター』（2017）のノベライズをギレルモ・デル・トロとの共著で手がけたことや、ジョージ・A・ロメロの未完の遺稿を引き継いで完成させた"The Living Dead"などでも知られる。本作は、全米図書館協会が毎年優れた一般向け作品に贈る「全米図書館協会アレックス賞」を受賞しているほか、2023年の「ニューヨーク・タイムズ年間ベストブック」にも選出され、「戦慄と感動が渦巻く傑作」とも評されている。

監督・脚本を務めるのは、ナタリー・ポートマン主演映画『ジェーン』（2016）の脚本や、『コカイン・ベア』（2023）の製作を務めたブライアン・ダッフィールド。

この度、本作の舞台裏を捉えた特別映像が公開となった。映像で、ダッフィールド監督は「『クジラに落ちた男』は恐ろしい体験を描く」とコメント。「閉じ込められているのは主人公のジェイ、そして観客の2人。怒涛の展開が待っている」とも語り、主人公ジェイだけではなく、観客たちもまた、劇場で"クジラに丸呑みされる"圧巻の没入体験を味わうことができると自信を覗かせている。その言葉の通り、映像では、青年ジェイの鬼気迫るシーンがたっぷり収められ、その衝撃が画面の外まで伝わってくるような迫力に満ちている。クジラの体内という、これまで誰も見たことがない密室空間に閉じ込められ、何とか脱出しようともがくジェイ。しかし、クジラの体内から抜け出すどころか、ジェイは今にもダイオウイカに襲われそうに……。息つく間もない怒涛の展開から、一瞬たりとも目が離せない。

そんな本作で、絶体絶命の状況に陥る主人公ジェイを全身全霊で演じたのは、ハリウッド期待の新星、オースティン・エイブラムス。これまでも、『ウォーキング・デッド』シリーズ（2015～）や『WEAPONS/ウェポンズ』（2025）、今秋公開予定のリブート版『バイオハザード』などで、度々災難にあってしまう役を熱演し、大きな爪痕を残してきた。そんな彼は今回、ジェイが海で遭遇する衝撃や恐怖を可能な限りリアルに演じようと心に誓い、自らドミニカ共和国へ。実際にマッコウクジラと一緒に泳ぎ、その迫力を全身で体感したのだとか。監督はそんなオースティンについて、「食われに行かないか心配だったよ」とコメント。撮影現場でも、彼の本気度の高さに唸らされたと話している。そんなオースティン演じるジェイの物語に欠かせない存在となるのが、名優ジョシュ・ブローリン演じる父ミット。映像でジョシュは、「胸にくる物語だ。特に父と子の関係にとても心ひかれた」と熱弁。クジラに丸呑みされるという衝撃だけでなく、その先で描かれる父子のドラマも、本作の大きな見どころだと明かしている。息子ジェイに対し、「命綱は3つ」と告げるミットだが、彼が示す"3つのチャンス"とは一体、何なのか？