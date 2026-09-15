U-NEXTは、アメリカのインディペンデント映画スタジオ「トロマ・エンターテインメント」作品30本の配信を新たに開始した。これにより、U-NEXTで配信するトロマ作品は累計60作品となった。

『悪魔の毒々モンスター 毒々あにめいしょん！』© 1991 Troma, Inc. All Rights Reserved.

『悪魔の毒々モンスター』シリーズ（1984〜2000）で知られるトロマ・エンターテインメントは、1974年にロイド・カウフマンとマイケル・ハーツが設立した、"世界最長寿の独立系映画スタジオ"である。設立当初から、ホラーとコメディ映画を中心に、予算を抑えた体制での制作に特化。過激な風刺とゴア表現、低予算映画ならではのツッコミどころのある作風を得意とし、創業以来実に1,000本以上の作品を生み出してきた。

『カブキマン』© MCMXC K-M COMPANY PRODUCTIONS/TROMA, INC.

現在は新生DCユニバースを率いる人気監督ジェームズ・ガンや、『ホステル』（2005）『グリーン・インフェルノ』（2013）などの本格ホラー映画を生み出したイーライ・ロスも、駆け出し時代にトロマ作品へ参加しており、ハリウッドの巨匠たちを輩出した「カルト映画の聖地」としても有名。

『トロマ・ナイトメア：トイレから愛をこめて』 © 2003 Troma Entertainment. All Rights Reserved

U-NEXTは、2020年にトロマ映画の配信をスタートして以来、ラインナップを拡充してきた。今回の30作品追加により、総数は60作品に到達。国内では他に類を見ない規模で、トロマ映画の世界を届ける。今回、ファン待望の『カブキマン』（1990）もラインナップ入り。日本の伝統芸能・歌舞伎をテーマにしたトロマ屈指の代表作でありながら、これまで国内では見る機会が限られていた一本が、ついに配信開始となった。

そのほか、今回新規追加した作品は、R指定のカルト映画を子ども向けアニメ化した『悪魔の毒々モンスター 毒々あにめいしょん！』（1991）から、『フランケンフッカー』（1990）などの人気作まで多種多様。また、ジェームズ・ガンとイーライ・ロスがこっそり出演する『トロマ・ナイトメア：トイレから愛をこめて』（2004）や、ジェームズ・ガンもアドバイスを寄せた映画制作の実践ガイド『ロイド・カウフマン直伝！"Z級"映画の作り方』（2009）、ウイリアム・シェイクスピアの戯曲『テンペスト』をクジラの排泄物で再解釈した『#シェイクソピア』（2020）などもラインナップされている。また、11月13日に日本での公開を迎える『トキシック・アベンジャー』（監督・脚本：メイコン・ブレア）のオリジナル版、『悪魔の毒々モンスター』も引き続き配信中。

『ロイド・カウフマン直伝！"Z級"映画の作り方』© 2009 Troma Entertainment

この度の配信開始を記念し、トロマ・エンターテインメントの創設者であるロイド・カウフマンよりコメントが到着している。

■ロイド・カウフマン

トロマ・エンターテインメント社長、『悪魔の毒々モンスター』の生みの親、ロイド・カウフマンです！

トキシーによると、U-NEXTがトロマ作品の「レパートリー」を拡大中……なんだって!?

U-NEXTでトロマ映画がなんと60本も観られるんだって！



U-NEXT、本当にありがとう！

「U-NEXT」じゃなくて、「U-BEST」って呼んでもいいかな？

トロマと一緒に、「スバラシイ」ストリーミングサービスを！



『フランケンフッカー』 © 1990 SGE ENTERTAINMENT CORPORATION

今回追加された作品は以下の通り。

泣く女／ピンク・ハードボイルド アブノーマル殺人事件

殺人豚

エクスタミネーター

チャイルド・ゾンビ

マリブ・ビーチ物語

鮮血！悪夢の卒業式

初体験物語／ファースト・ターン・オン

核戦士シャノン

ガールズ・スクール・スクリーマーズ

ブーイング・アドベンチャー／ギャグ噴射家族

イゴーリアンズ／血の虐殺集団

どろどろアンドロイド娘

悪魔の人間釣り

ミッション・ターミネート

マニアック・コップ

フランケンフッカー

カブキマン

悪魔の毒々ハイスクール2 ヒューマノイド・パニック

悪魔の毒々モンスター 毒々あにめいしょん！

ボディ・パーツ

ヴェガス・イン・スペース

未来警察TC2000

悪魔の毒々ハイスクール3 ダブル・ヒューマノイド

死霊のはらわた 最・終・章

トロマ・ナイトメア：トイレから愛をこめて

ビッグフット 猿人

ロイド・カウフマン直伝！"Z級"映画の作り方

ザ・テイント 肉棒のしたたり

ドリー・デッドリー

#シェイクソピア