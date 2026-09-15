U-NEXTは、アメリカのインディペンデント映画スタジオ「トロマ・エンターテインメント」作品30本の配信を新たに開始した。これにより、U-NEXTで配信するトロマ作品は累計60作品となった。

  • 『悪魔の毒々モンスター　毒々あにめいしょん！』© 1991 Troma, Inc. All Rights Reserved.

    『悪魔の毒々モンスター　毒々あにめいしょん！』© 1991 Troma, Inc. All Rights Reserved.

『悪魔の毒々モンスター』シリーズ（1984〜2000）で知られるトロマ・エンターテインメントは、1974年にロイド・カウフマンとマイケル・ハーツが設立した、"世界最長寿の独立系映画スタジオ"である。設立当初から、ホラーとコメディ映画を中心に、予算を抑えた体制での制作に特化。過激な風刺とゴア表現、低予算映画ならではのツッコミどころのある作風を得意とし、創業以来実に1,000本以上の作品を生み出してきた。

  • 『カブキマン』© MCMXC K-M COMPANY PRODUCTIONS/TROMA, INC.

    『カブキマン』© MCMXC K-M COMPANY PRODUCTIONS/TROMA, INC.

現在は新生DCユニバースを率いる人気監督ジェームズ・ガンや、『ホステル』（2005）『グリーン・インフェルノ』（2013）などの本格ホラー映画を生み出したイーライ・ロスも、駆け出し時代にトロマ作品へ参加しており、ハリウッドの巨匠たちを輩出した「カルト映画の聖地」としても有名。

  • 『トロマ・ナイトメア：トイレから愛をこめて』 © 2003 Troma Entertainment. All Rights Reserved

    『トロマ・ナイトメア：トイレから愛をこめて』 © 2003 Troma Entertainment. All Rights Reserved

U-NEXTは、2020年にトロマ映画の配信をスタートして以来、ラインナップを拡充してきた。今回の30作品追加により、総数は60作品に到達。国内では他に類を見ない規模で、トロマ映画の世界を届ける。今回、ファン待望の『カブキマン』（1990）もラインナップ入り。日本の伝統芸能・歌舞伎をテーマにしたトロマ屈指の代表作でありながら、これまで国内では見る機会が限られていた一本が、ついに配信開始となった。

そのほか、今回新規追加した作品は、R指定のカルト映画を子ども向けアニメ化した『悪魔の毒々モンスター　毒々あにめいしょん！』（1991）から、『フランケンフッカー』（1990）などの人気作まで多種多様。また、ジェームズ・ガンとイーライ・ロスがこっそり出演する『トロマ・ナイトメア：トイレから愛をこめて』（2004）や、ジェームズ・ガンもアドバイスを寄せた映画制作の実践ガイド『ロイド・カウフマン直伝！"Z級"映画の作り方』（2009）、ウイリアム・シェイクスピアの戯曲『テンペスト』をクジラの排泄物で再解釈した『#シェイクソピア』（2020）などもラインナップされている。また、11月13日に日本での公開を迎える『トキシック・アベンジャー』（監督・脚本：メイコン・ブレア）のオリジナル版、『悪魔の毒々モンスター』も引き続き配信中。

  • 『ロイド・カウフマン直伝！"Z級"映画の作り方』© 2009 Troma Entertainment

    『ロイド・カウフマン直伝！"Z級"映画の作り方』© 2009 Troma Entertainment

この度の配信開始を記念し、トロマ・エンターテインメントの創設者であるロイド・カウフマンよりコメントが到着している。

■ロイド・カウフマン
トロマ・エンターテインメント社長、『悪魔の毒々モンスター』の生みの親、ロイド・カウフマンです！
トキシーによると、U-NEXTがトロマ作品の「レパートリー」を拡大中……なんだって!?
U-NEXTでトロマ映画がなんと60本も観られるんだって！

U-NEXT、本当にありがとう！
「U-NEXT」じゃなくて、「U-BEST」って呼んでもいいかな？
トロマと一緒に、「スバラシイ」ストリーミングサービスを！

  • 『フランケンフッカー』 © 1990 SGE ENTERTAINMENT CORPORATION

    『フランケンフッカー』 © 1990 SGE ENTERTAINMENT CORPORATION

今回追加された作品は以下の通り。

  • 泣く女／ピンク・ハードボイルド　アブノーマル殺人事件
  • 殺人豚
  • エクスタミネーター
  • チャイルド・ゾンビ
  • マリブ・ビーチ物語
  • 鮮血！悪夢の卒業式
  • 初体験物語／ファースト・ターン・オン
  • 核戦士シャノン
  • ガールズ・スクール・スクリーマーズ
  • ブーイング・アドベンチャー／ギャグ噴射家族
  • イゴーリアンズ／血の虐殺集団
  • どろどろアンドロイド娘
  • 悪魔の人間釣り
  • ミッション・ターミネート
  • マニアック・コップ
  • フランケンフッカー
  • カブキマン
  • 悪魔の毒々ハイスクール2　ヒューマノイド・パニック
  • 悪魔の毒々モンスター　毒々あにめいしょん！
  • ボディ・パーツ
  • ヴェガス・イン・スペース
  • 未来警察TC2000
  • 悪魔の毒々ハイスクール3　ダブル・ヒューマノイド
  • 死霊のはらわた 最・終・章
  • トロマ・ナイトメア：トイレから愛をこめて
  • ビッグフット 猿人
  • ロイド・カウフマン直伝！"Z級"映画の作り方
  • ザ・テイント 肉棒のしたたり
  • ドリー・デッドリー
  • #シェイクソピア
  • 『#シェイクソピア』© 2020 TEMPEST PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

    『#シェイクソピア』© 2020 TEMPEST PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED