U-NEXTは、アメリカのインディペンデント映画スタジオ「トロマ・エンターテインメント」作品30本の配信を新たに開始した。これにより、U-NEXTで配信するトロマ作品は累計60作品となった。
『悪魔の毒々モンスター』シリーズ（1984〜2000）で知られるトロマ・エンターテインメントは、1974年にロイド・カウフマンとマイケル・ハーツが設立した、"世界最長寿の独立系映画スタジオ"である。設立当初から、ホラーとコメディ映画を中心に、予算を抑えた体制での制作に特化。過激な風刺とゴア表現、低予算映画ならではのツッコミどころのある作風を得意とし、創業以来実に1,000本以上の作品を生み出してきた。
現在は新生DCユニバースを率いる人気監督ジェームズ・ガンや、『ホステル』（2005）『グリーン・インフェルノ』（2013）などの本格ホラー映画を生み出したイーライ・ロスも、駆け出し時代にトロマ作品へ参加しており、ハリウッドの巨匠たちを輩出した「カルト映画の聖地」としても有名。
U-NEXTは、2020年にトロマ映画の配信をスタートして以来、ラインナップを拡充してきた。今回の30作品追加により、総数は60作品に到達。国内では他に類を見ない規模で、トロマ映画の世界を届ける。今回、ファン待望の『カブキマン』（1990）もラインナップ入り。日本の伝統芸能・歌舞伎をテーマにしたトロマ屈指の代表作でありながら、これまで国内では見る機会が限られていた一本が、ついに配信開始となった。
そのほか、今回新規追加した作品は、R指定のカルト映画を子ども向けアニメ化した『悪魔の毒々モンスター 毒々あにめいしょん！』（1991）から、『フランケンフッカー』（1990）などの人気作まで多種多様。また、ジェームズ・ガンとイーライ・ロスがこっそり出演する『トロマ・ナイトメア：トイレから愛をこめて』（2004）や、ジェームズ・ガンもアドバイスを寄せた映画制作の実践ガイド『ロイド・カウフマン直伝！"Z級"映画の作り方』（2009）、ウイリアム・シェイクスピアの戯曲『テンペスト』をクジラの排泄物で再解釈した『#シェイクソピア』（2020）などもラインナップされている。また、11月13日に日本での公開を迎える『トキシック・アベンジャー』（監督・脚本：メイコン・ブレア）のオリジナル版、『悪魔の毒々モンスター』も引き続き配信中。
この度の配信開始を記念し、トロマ・エンターテインメントの創設者であるロイド・カウフマンよりコメントが到着している。
■ロイド・カウフマン
トロマ・エンターテインメント社長、『悪魔の毒々モンスター』の生みの親、ロイド・カウフマンです！
トキシーによると、U-NEXTがトロマ作品の「レパートリー」を拡大中……なんだって!?
U-NEXTでトロマ映画がなんと60本も観られるんだって！
U-NEXT、本当にありがとう！
「U-NEXT」じゃなくて、「U-BEST」って呼んでもいいかな？
トロマと一緒に、「スバラシイ」ストリーミングサービスを！
今回追加された作品は以下の通り。
- 泣く女／ピンク・ハードボイルド アブノーマル殺人事件
- 殺人豚
- エクスタミネーター
- チャイルド・ゾンビ
- マリブ・ビーチ物語
- 鮮血！悪夢の卒業式
- 初体験物語／ファースト・ターン・オン
- 核戦士シャノン
- ガールズ・スクール・スクリーマーズ
- ブーイング・アドベンチャー／ギャグ噴射家族
- イゴーリアンズ／血の虐殺集団
- どろどろアンドロイド娘
- 悪魔の人間釣り
- ミッション・ターミネート
- マニアック・コップ
- フランケンフッカー
- カブキマン
- 悪魔の毒々ハイスクール2 ヒューマノイド・パニック
- 悪魔の毒々モンスター 毒々あにめいしょん！
- ボディ・パーツ
- ヴェガス・イン・スペース
- 未来警察TC2000
- 悪魔の毒々ハイスクール3 ダブル・ヒューマノイド
- 死霊のはらわた 最・終・章
- トロマ・ナイトメア：トイレから愛をこめて
- ビッグフット 猿人
- ロイド・カウフマン直伝！"Z級"映画の作り方
- ザ・テイント 肉棒のしたたり
- ドリー・デッドリー
- #シェイクソピア