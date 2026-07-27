サバイバルドラマの金字塔『ウォーキング・デッド』のスピンオフ『ウォーキング・デッド:デッド・シティ シーズン3』（全8話）が、U-NEXTにて見放題での配信が本日7月27日から始まった。これにあわせ、予告編が公開となっている。
「ウォーカー」と呼ばれるゾンビがはびこる世界を舞台に、人間たちがぶつかりあいながらも生き抜く術を模索するサバイバルドラマ『ウォーキング・デッド』（TWD）。2010年から22年まで11シーズンにわたるロングランの末に幕を閉じた大人気シリーズから、生存キャラクターのその後を描くスピンオフシリーズが2022年より順次公開され、日本では U-NEXTにて独占配信されている。『〜デッド・シティ』は、TWD本編の前半シーズンから活躍してきたマギー（ローレン・コーハン）と、シーズン6からマギーたちを脅かす凶悪な暴君として登場したニーガン（ジェフリー・ディーン・モーガン）のその後を描くスピンオフシリーズで、マギーの夫グレン（スティーヴン・ユァン）を巡り、深い因縁で繋がる「宿敵同士のタッグ」という異質な組み合わせが話題を呼んでいる。シーズン3では、長年の確執を乗り越えたマギーとニーガンが、マンハッタンでの新たなコミュニティとの出会いをきっかけに、共に支え合い生きていく姿が描かれる。
シーズン3では、マギー、ニーガンのほかに、レナータ（エイミー・ガルシア）、ルイス（ラウル・カスティーヨ）、ディラード（ジミ・シンプソン）らの新キャラクター、 マギーの息子ハーシェル（ローガン・キム）やマギーたちとマンハッタンに残る保安官アームストロング（ガイウス・チャールズ）ら、過去シーズンのキャラクターも続々登場。ウォーカーから排出されるメタンを資源に、独自の繁栄を遂げるマンハッタンのコミュニティで、新たな生活を始めたマギーたち。そして彼らに迫るダーマの脅威と新たな勢力……。マギーとニーガンはお互いが犯した過去の過ちと向き合いながら、混乱する街を救うことができるのか？ 『ウォーキング・デッド』本編から継続で、下山田綾華がマギー、大塚明夫がニーガンの声を務める日本語吹替版も同時配信となっている。本日、第1話が配信。以降、毎週1話ずつ配信の全8話。
■ストーリー
過去の罪を受け止めジニー（マヒナ・ナポレオン）を救おうとするニーガン（ジェフリー・ディーン・モーガン）の愛情を認め「敵討ち」をとどまったマギー（ローレン・コーハン）、母を裏切りマンハッタン支配を目論むダーマ側についたハーシェル（ローガン・キム）、前シーズンで大きく動き出した本作。シーズン3では、過去の因縁を乗り越え「共闘」を決意したマギーとニーガンが、多くの資源とウォーカーが共存するマンハッタン島で、新たな仲間たちとともに、再び動き出す。立ちはだかる新たな勢力とのバトルや、強烈なバイオレンス描写も健在の新シーズン。
■出演者（役名：俳優名）
マギー：ローレン・コーハン
ニーガン：ジェフリー・ディーン・モーガン
ディラード：ラウル・カスティーヨ
メイソン：ジミ・シンプソン
レナータ：エイミー・ガルシア
アームストロング：ガイウス・チャールズ
ダーマ：リサ・エメリー
ハーシェル：ローガン・キム
クロアト：ゼリコ・イヴァネク
■スタッフ
監督：シャラット・ラジュ、デイジー・フォン・シャーラー・メイヤー、シルヴァン・ホワイト、マイ ケル・スロヴィス、ローレン・ウォルクシュタイン
脚本：セス・ホフマン、マシュー・ネグレテ、ジャスティン・ボイド、ジェイシー・ヘルドリッチ、ミラ・Z・バーナム
製作総指揮：セス・ホフマン、スコット・M・ギンプル、ブライアン・ボックラート、コリン・ウォルシュ、ローレン・コーハン、ジェフリー・ディーン・モーガン、マシュー・ネグレテ、ジャスティン・ボイド、ロバート・カークマン、 デヴィッド・アルパート、ゲイル・アン・ハード
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