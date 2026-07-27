サバイバルドラマの金字塔『ウォーキング・デッド』のスピンオフ『ウォーキング・デッド:デッド・シティ シーズン3』（全8話）が、U-NEXTにて見放題での配信が本日7月27日から始まった。これにあわせ、予告編が公開となっている。

「ウォーカー」と呼ばれるゾンビがはびこる世界を舞台に、人間たちがぶつかりあいながらも生き抜く術を模索するサバイバルドラマ『ウォーキング・デッド』（TWD）。2010年から22年まで11シーズンにわたるロングランの末に幕を閉じた大人気シリーズから、生存キャラクターのその後を描くスピンオフシリーズが2022年より順次公開され、日本では U-NEXTにて独占配信されている。『〜デッド・シティ』は、TWD本編の前半シーズンから活躍してきたマギー（ローレン・コーハン）と、シーズン6からマギーたちを脅かす凶悪な暴君として登場したニーガン（ジェフリー・ディーン・モーガン）のその後を描くスピンオフシリーズで、マギーの夫グレン（スティーヴン・ユァン）を巡り、深い因縁で繋がる「宿敵同士のタッグ」という異質な組み合わせが話題を呼んでいる。シーズン3では、長年の確執を乗り越えたマギーとニーガンが、マンハッタンでの新たなコミュニティとの出会いをきっかけに、共に支え合い生きていく姿が描かれる。

シーズン3では、マギー、ニーガンのほかに、レナータ（エイミー・ガルシア）、ルイス（ラウル・カスティーヨ）、ディラード（ジミ・シンプソン）らの新キャラクター、 マギーの息子ハーシェル（ローガン・キム）やマギーたちとマンハッタンに残る保安官アームストロング（ガイウス・チャールズ）ら、過去シーズンのキャラクターも続々登場。ウォーカーから排出されるメタンを資源に、独自の繁栄を遂げるマンハッタンのコミュニティで、新たな生活を始めたマギーたち。そして彼らに迫るダーマの脅威と新たな勢力……。マギーとニーガンはお互いが犯した過去の過ちと向き合いながら、混乱する街を救うことができるのか？ 『ウォーキング・デッド』本編から継続で、下山田綾華がマギー、大塚明夫がニーガンの声を務める日本語吹替版も同時配信となっている。本日、第1話が配信。以降、毎週1話ずつ配信の全8話。