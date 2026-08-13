映画『ストリートファイター/ザ・ムービー』（2026年10月16日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の監督・キャストの来日が決定した。この発表にあわせ、ジェイソン・モモア演じるブランカが〈エレクトリックサンダー〉〈ローリングアタック〉でリュウに襲い掛かる特別映像が公開となった。

『ストリートファイター/ザ・ムービー』の監督・キャストの来日が決定 - 特別映像も公開

「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。シリーズ累計販売本数は全世界で5,800万本（※2025年12月31日時点）を突破しており、世代や国境を越えて支持され、あらゆるエンターテインメントへ影響を与え続けている。

その「ストリートファイター」が、ハリウッド実写映画化される運びとなった。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

この度、監督を務めるキタオ・サクライと、キャストのノア・センティネオ、アンドリュー・小路、カリーナ・リャン、後藤洋央紀、そしてジェイソン・モモアのプロモーション来日が発表となった。一行は、9月1日と2日、スペシャルファンイベントや、プレス活動を含む各種プロモーションを実施する。なお、"ストリートファイター・ワールドウォリアー・ツアー"と称する本作の全世界プロモーションツアーは、最初の訪問地が日本――世界中で愛される『ストリートファイター』シリーズが誕生し、その世界的レガシーが始まった"聖地"への凱旋となる。聖地・日本から映画の全世界プロモショーンツアーを幕開けし、キャスト・監督陣は、日本のファンとともにこの歴史的な凱旋を祝い、長年にわたり世界中の人々を魅了してきた伝説的シリーズへの想いを胸に、待望の実写映画化への期待と興奮を、ファンととともに分かち合う。イベントは、本作の見どころやそれぞれが演じるキャラクターへの思い、実写映画化に込めたこだわりなど、本作の魅力を余すことなく語る貴重な機会となるだろう。

本作でブランカを演じるのは、『アクアマン』（2018）、『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）などで世界的人気を誇るジェイソン・モモア。リュウ役には、『ブレット・トレイン』（2022）、ドラマ「ウォリアー」（2019～23）などで知られるアンドリュー・小路、ケン役には、『ブラックアダム』（2022）、『ウォーフェア』（2025）などで知られるノア・センティネオ、春麗役には、『プレゼンス 存在』（2024）、『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』（2024）などで注目を集めるカリーナ・リャンが出演する。さらに、エドモンド本田役として新日本プロレス所属の後藤洋央紀が本作でハリウッド映画デビューを飾り、監督は『バッド・トリップ ～どっきり横断の旅～』（2021）、人気コメディ番組"The Eric Andre Show"の演出などで知られるキタオ・サクライが務める。

さらに、あわせて公開となった特別映像では、ジェイソン・モモアが演じるシリーズ屈指のインパクトを誇る"異色"のファイター・ブランカがついにその姿を現す。ハリウッドきっての肉体派が、唯一無比の名物キャラクターを圧倒的スケールで体現する。

映像は、悪の組織シャドルーの総帥ベガ（デヴィッド・ダストマルチャン）が支配する凄惨な収容所から幕を開ける。囚われの身となったリュウ（アンドリュー・小路）が連れてこられたのは、闘いの欲望に飢えた観衆が群がる巨大な鉄籠。目の前には、何かに怯え、鎖で繋がれた3人の囚人たちが現れる。だが、そのすべての鎖は彼らの後方に広がる不気味な暗闇へと深く繋がれていた。おどろおどろしい唸り声が響き渡った次の瞬間、凄まじい力で引き絞られた鎖によってふたりの囚人が振り飛ばされ、天井と壁へ激しく叩きつけられる。恐怖に慄く最後のひとりが闇の奥へと引きずり込まれると、息つく間もなく、激しい電撃がほとばしり、必殺技〈エレクトリックサンダー〉が炸裂する。間髪入れず、全身に電流を纏った緑の影が丸まり、〈ローリングアタック〉を展開し、凄まじい回転とスピードで、暗闇からリュウへと一直線に突進する。オレンジに逆立つ髪、野性味溢れる緑の皮膚、巨大な体躯——まさにゲームからそのまま飛び出してきたかのようなブランカが全貌を現し、容赦のない強烈な後ろ蹴りを叩き込む。戦いを拒むリュウの意志など意に介さず、白熱のバトルが勃発！全身に苛烈な電流を纏い野性的に暴れ回るブランカの猛攻に対し、リュウもまた静かに覚悟を決め、渾身の〈波動拳〉を放つのであった。