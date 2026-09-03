『ストリートファイター/ザ・ムービー』の波動拳ラッピングバスお披露目イベントが開催

映画『ストリートファイター/ザ・ムービー』（2026年10月16日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の波動拳ラッピングバスお披露目イベントが開催された。

「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。シリーズ累計販売本数は全世界で5,800万本（※2025年12月31日時点）を突破しており、世代や国境を越えて支持され、あらゆるエンターテインメントへ影響を与え続けている。

製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

先日発表され大きな話題を呼んだ、豪華キャスト＆監督総勢6名の来日が実現。9月1日夜には、新宿PePe広場にて来日記念イベントが開催され、来日キャストに加え、本作の吹替声優を務める狩野英孝、『ストリートファイター6』ゲームディレクター・中山貴之も登壇し、豪華ゲストとともに来日を盛大に祝った。

そして、その翌日の9月2日、舞台を浅草へ移し、浅草寺にて、本作の世界観をド派手にラッピングした特別仕様のバスがお披露目された。会場には、ケン役のノア・センティネオ、リュウ役のアンドリュー・小路、春麗役のカリーナ・リャン、エドモンド本田役の後藤洋央紀、ブランカ役のジェイソン・モモア、そしてキタオ・サクライ監督が登場。

今回お披露目となったのは、ケン、リュウ、春麗、エドモンド本田、ブランカの姿が大きく描かれたバスと、リュウが力強く波動拳を放つ姿を大胆にデザインしたバスの2台。キャスト・監督がその姿を目の前にすると、迫力と遊び心あふれるデザインに大はしゃぎ。バスを囲みながら楽しそうに眺めたり、ポーズを決めたりと、和気あいあいとした様子を見せ、仲の良さがうかがえる一幕となった。

イベントでは、2台のラッピングバスをバックに、キャスト・監督による撮影も実施された。浅草寺の五重塔、さらにその先に東京スカイツリーを望む絶好のロケーションに、『ストリートファイター』の世界観をまとった2台のバスと豪華メンバーが並び、浅草ならではの景色と作品の魅力が融合した、まさにプレミアムな一枚が完成。さらに、リュウが巨大な波動拳を放つ姿が描かれたバスの前では、リュウ役のアンドリュー・小路が波動拳のポーズを披露。すると、ほかのキャストたちもその波動を受けたかのように大きく吹き飛ぶポーズを見せ、息ぴったりのコミカルなやり取りを繰り広げた。キャスト・監督が終始笑顔で楽しむ姿からも、撮影を通して深まったチームワークと仲の良さが伝わる、和やかで遊び心に満ちた時間となった。

浅草寺を舞台に、伝統ある日本の風景と『ストリートファイター』のド派手な世界観が融合した今回のラッピングバスのお披露目。豪華キャスト・監督が再び集結し、ファンや観光客が見守る中、浅草の街に『ストリートファイター』旋風を巻き起こす、華やかなプロモーションの場となった。