『ストリートファイター/ザ・ムービー』の本予告映像が公開

映画『ストリートファイター/ザ・ムービー』（2026年10月16日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の本予告映像が公開となった。

「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。シリーズ累計販売本数は全世界で5,800万本（※2025年12月31日時点）を突破しており、世代や国境を越えて支持され、あらゆるエンターテインメントへ影響を与え続けている。

製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

先日発表され大きな話題を呼んだ、豪華キャスト＆監督総勢6名の来日が実現。9月1日夜には、新宿PePe広場にて来日記念イベントが開催され、来日キャストに加え、本作の吹替声優を務める狩野英孝、『ストリートファイター6』ゲームディレクター・中山貴之も登壇し、豪華ゲストとともに来日を盛大に祝った。

この度、本予告映像が公開となった。幼い頃からともに武術の道で切磋琢磨してきたリュウ（アンドリュー・小路）とケン（ノア・センティネオ）が激しくぶつかり合う衝撃的なシーンから幕を開ける。闇を宿したリュウの目、そしてケンに向かって放たれる波動拳――。一体、2人の間に何が起きたのか。物語の波乱を予感させる、緊迫感あふれる幕開けとなっている。

映像では、これまで謎に包まれていた本作のストーリーも紐解かれる。髪を伸ばし、髭を蓄えたリュウがひっそりと暮らすもとへ、謎の女性格闘家・春麗（カリーナ・リャン）が現れ、"ワールドウォリアートーナメント（世界格闘王決定戦）"の開催を告げる。一方、リュウと別れた後のケンは、格闘技の大会やTVショーに出演し、華やかな世界で脚光を浴びていた。しかし、その姿はかつてのケンとはどこか違い、周囲を沸かせる"道化"を演じることで、いつしか自分自身を見失っていた。そんなケンも出場する大会の裏に潜む陰謀を察知したリュウは、再び戦いの渦中へと身を投じることを決意する。

そして、今回新たに公開されたのが、エドモンド本田（後藤洋央紀）との激闘シーンだ。ある理由から本田の道場へ単身乗り込んだリュウは、エドモンド本田と激しい肉弾戦を繰り広げる。ゲームでもおなじみの「スーパー頭突き」や「百裂張り手」を繰り出し、リュウを追い詰める本田。対するリュウも「竜巻旋風脚」で応戦し、互いに一歩も譲らない壮絶なバトルを展開する。さらに、ケンとダルシムによる迫力満点の長尺バトルも収録。伸縮自在の手足を駆使したダルシムの攻撃に翻弄されながらも、ケンは果敢に反撃を繰り出す。最後には強烈な「昇龍拳」をお見舞いするなど、両者が繰り広げる一進一退の攻防からも目が離せない。

映像終盤では、総帥ベガ（デヴィッド・ダストマルチャン）率いる悪の組織・シャドルーとの激しい戦いも描かれる。キャミィ（メル・ジャーンソン）、バルログ（オーヴィル・ペック）ら、シリーズを代表する強敵たちが次々と立ちはだかる中、春麗も参戦し、リュウやケンとともにシャドルーの猛攻に立ち向かう。果たして、リュウとケンを待ち受ける運命とは――。そして、映像冒頭で激しくぶつかり合っていた2人の関係は、どのような結末を迎えるのか？