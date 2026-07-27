『ストリートファイター/ザ・ムービー』のムビチケ前売券の発売が決定

映画『ストリートファイター/ザ・ムービー』（2026年10月16日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のムビチケ前売券の発売が決定し、劇場限定特典としてオリジナルステッカー2種セットを用意していることが明らかになった。

「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。シリーズ累計販売本数は全世界で5,800万本（※2025年12月31日時点）を突破しており、世代や国境を越えて支持され、あらゆるエンターテインメントへ影響を与え続けている。

その「ストリートファイター」が、ハリウッド実写映画化される運びとなった。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

カードのムビチケ前売券

この度、ムビチケ前売券（カード）の発売が決定し、劇場限定特典としてオリジナルステッカー2種セットをプレゼントすることが発表された。7月31日より、一部を除く全国の劇場窓口で販売開始となる。ムビチケカードのデザインは、伝説的ファイターが集結した豪華仕様。中央にはシリーズで絶大な人気を誇るリュウ、ケン、春麗の3人を配置。その周囲をガイル、豪鬼、ブランカ、ザンギエフ、バイソン、バルログ、ダルシムといった強者たちが取り囲む、まさに"最強"の布陣が完成した圧巻のビジュアルとなっている。

スケッチ風デザイン表面

スケッチ風デザイン裏面

大会ロゴデザイン表面

大会ロゴデザイン裏面

劇場限定特典としてプレゼントされるオリジナルステッカー2種セットのデザインは、本作の代表的キャラクター・ケンがファイティングポーズを構える「スケッチ風デザイン」と、劇中で開催される世界最強決定戦"World Warrior Tournament（世界最強決定戦）"の文字とロゴをあしらった「大会ロゴデザイン」の2種類。どちらも購入特典でしか手に入らない、ファン垂涎のスペシャルアイテムだ。

また、劇場窓口での販売開始と同日に通販およびムビチケ前売（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニエンスストア）の販売もスタートする。さらに今後、バンドルグッズ付き前売券の発売も予定されている。いずれも数量限定となるため、お求めはお早めに。

●劇場販売

価格：1,500円

販売開始日時：7月31日劇場オープン時より

特典：オリジナルステッカー2種セット

購入場所：全国の上映劇場 （一部劇場を除く）

※前売券1枚購入につき、特典を1つプレゼント

※前売特典は劇場により数に限りがあるので、配布終了の際はご了承いただきたい

※劇場限定の特典となる

※前売特典は非売品で、転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止

※特典がなくなり次第、ムビチケ前売券（カード）のみの販売となる





●メイジャー通販

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：7月31日10時より

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●MOVIE WALKER STORE

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：7月31日10時より

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●アニメイト（アニメイト対象店舗・通販）

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：7月31日10時より

※店舗で購入の場合は、送料はかからない

※店舗・通販ともに、前売特典は入手できない





●【ムビチケ前売券（オンライン）】

価格：1,500円

販売開始日時：7月31日10時より

※オンライン券のためムビチケカードは入手できない





●【ムビチケ前売券（コンビニエンスストア）】

価格：1,500円

販売開始日時：7月31日10時より

※全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカードは入手できない