『ストリートファイター/ザ・ムービー』のムビチケ前売券の発売が決定

映画『ストリートファイター/ザ・ムービー』（2026年10月16日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のムビチケ前売券の発売が決定し、劇場限定特典としてオリジナルステッカー2種セットを用意していることが明らかになった。
「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。シリーズ累計販売本数は全世界で5,800万本（※2025年12月31日時点）を突破しており、世代や国境を越えて支持され、あらゆるエンターテインメントへ影響を与え続けている。
その「ストリートファイター」が、ハリウッド実写映画化される運びとなった。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。
この度、ムビチケ前売券（カード）の発売が決定し、劇場限定特典としてオリジナルステッカー2種セットをプレゼントすることが発表された。7月31日より、一部を除く全国の劇場窓口で販売開始となる。ムビチケカードのデザインは、伝説的ファイターが集結した豪華仕様。中央にはシリーズで絶大な人気を誇るリュウ、ケン、春麗の3人を配置。その周囲をガイル、豪鬼、ブランカ、ザンギエフ、バイソン、バルログ、ダルシムといった強者たちが取り囲む、まさに"最強"の布陣が完成した圧巻のビジュアルとなっている。
劇場限定特典としてプレゼントされるオリジナルステッカー2種セットのデザインは、本作の代表的キャラクター・ケンがファイティングポーズを構える「スケッチ風デザイン」と、劇中で開催される世界最強決定戦"World Warrior Tournament（世界最強決定戦）"の文字とロゴをあしらった「大会ロゴデザイン」の2種類。どちらも購入特典でしか手に入らない、ファン垂涎のスペシャルアイテムだ。
また、劇場窓口での販売開始と同日に通販およびムビチケ前売（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニエンスストア）の販売もスタートする。さらに今後、バンドルグッズ付き前売券の発売も予定されている。いずれも数量限定となるため、お求めはお早めに。
●劇場販売
価格：1,500円
販売開始日時：7月31日劇場オープン時より
特典：オリジナルステッカー2種セット
購入場所：全国の上映劇場 （一部劇場を除く）
※前売券1枚購入につき、特典を1つプレゼント
※前売特典は劇場により数に限りがあるので、配布終了の際はご了承いただきたい
※劇場限定の特典となる
※前売特典は非売品で、転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止
※特典がなくなり次第、ムビチケ前売券（カード）のみの販売となる
●メイジャー通販
価格：1,500円＋送料
販売開始日時：7月31日10時より
※通販で購入の場合、前売特典は入手できない
●MOVIE WALKER STORE
価格：1,500円＋送料
販売開始日時：7月31日10時より
※通販で購入の場合、前売特典は入手できない
●アニメイト（アニメイト対象店舗・通販）
価格：1,500円＋送料
販売開始日時：7月31日10時より
※店舗で購入の場合は、送料はかからない
※店舗・通販ともに、前売特典は入手できない
●【ムビチケ前売券（オンライン）】
価格：1,500円
販売開始日時：7月31日10時より
※オンライン券のためムビチケカードは入手できない
●【ムビチケ前売券（コンビニエンスストア）】
価格：1,500円
販売開始日時：7月31日10時より
※全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカードは入手できない
■ストーリー
舞台は1993年。かつて、ともに天才格闘家として名を馳せ、兄弟のような存在であったリュウとケン。ある理由により疎遠になった二人のもとに、謎の女性格闘家・春麗が現れ、「ワールドウォリアートーナメント（世界格闘王決定戦）」の招待状が差し出される。ルールなし、リミットなし、容赦なしの【ザ・最強】を決める世界 最高峰の頂上決戦だ。大会に出場するにあたり、リュウとケンは互いに拳を交わし、世界最強の猛者たち「ストリートファイター」と戦うことになる。トーナメントが進むにつれて、この大会は単にチャンピオンを決めるだけではない、大いなる陰謀が隠されていることが明らかになる……。
■役名：出演者
ケン：ノア・センティネオ
リュウ：アンドリュー・小路
春麗：カリーナ・リャン
豪鬼：ジョー・"ロマン・レインズ"・アノアイ
デヴィッド・ダストマルチャン
ドン・ソバージュ：アンドリュー・シュルツ
ダルシム：ヴィドゥユト・ジャームワール
バルログ：オーヴィル・ペック
ザンギエフ：オリヴィエ・リヒタース
エドモンド本田：後藤洋央紀
キャミィ：ライナ・バランディンガム
ブランカ：ジェイソン・モモア
■スタッフ
監督：キタオ・サクライ
製作総指揮：J・J・フック/ジェイ・アシェンフェルター/辻本憲三/辻本春弘
製作：メアリー・ペアレント/ケイル・ボイター/ジェイソン・モモア/中山貴之/ステファン・マクール
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