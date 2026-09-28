韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』に特別出演した竹中直人のオフィシャルインタビューが到着

イ・ジェフン主演のドラマシリーズ『復讐代行人〜模範タクシー〜』の最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』が、現在、各動画配信サービスにて見放題配信中＆DVDレンタル中。DVD-BOX1と2（各15,840円）も発売となっている。この度、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、引退した元ヤクザ役として特別出演した竹中直人のオフィシャルインタビューが公開となった。

『復讐代行人〜模範タクシー〜』は、闇のタクシー会社「ムジゲ運輸」の面々が「正義を代行」するさまを描いたTVドラマ。最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』では、痛快なアクション、奇抜な変装と緻密な潜入作戦、社会の闇に切り込む骨太なストーリーはさらにスケールアップしている。

2025年のSBS演技大賞では、作品としての高い評価を裏付ける華々しい受賞歴を残した。まずドラマ本編は今年のドラマ賞に選ばれ、シリーズ全体の完成度と影響力が業界内外から認められた。さらに主演のイ・ジェフンは、本作で大賞を受賞し、シーズン2に続いて2度目の栄誉を手にしている。これは同一シリーズで同俳優が大賞を連続受賞するという快挙でもあり、その演技は繊細な感情表現と圧倒的なアクションの両立が高く評価された。加えて、ピョ・イェジンが優秀演技賞、ユン・シユンがシーンスティーラー賞、キム・ウィソンがベストパフォーマンス賞を獲得するなど、それぞれの存在感や魅力も称賛された。

シーズン３の最初のエピソードは日本・福岡から物語がスタート。 福岡市街の街並みや博多港湾エリアを背景に繰り広げられる追走劇は臨場感抜群。悪役として笠松将が日本の裏組織のボスを演じたほか、竹中直人が引退したヤクザ役で特別出演している。

この度、その引退したヤクザ役を演じた竹中直人のオフィシャルインタビューが公開となった。

――出演を決めたきっかけを教えてください。

竹中直人 僕はどんなお仕事もスケジュールさえ合えばなんでもやります。「台本読んでからね」という言葉が偉そうできらいなんです。俳優と言う仕事だからこそ、色んな撮影現場を見てみたいと言う気持ちが先に立ちます。こんな私によくぞ声をかけて下さいましたという思いでした。韓国ドラマはRain（ピ）主演の『逃亡者 PLAN B』（2010）以来ですね。日本の九州で撮影ということで、どんな現場になるのだろう…と楽しみにしていました。

――「復讐代行人3～模範タクシー～」の韓国俳優陣との共演はいかがでしたか？

竹中直人 みなさんの眼差しが優しかったです。暖かく見つめてくださいました。僕はいつも人との出会いを楽しみに生きています。どんな人でも、年齢など関係なく、年長者も年少者もみんな同じだと思っています。偉そうな人が本当にきらいです。人との出会いは、対する人への尊敬から始まると思っています。そんな心をみなさんも持っていてくれて、居心地がよかったです。意識の高さを感じました。監督も立ち姿が凛としていてカッコ良かったです。

――最後にファンのみなさんへメッセージをお願いいたします。

竹中直人 まさかあの『模範タクシー』から出演依頼が来るとは思ってもいなかったので、本当に驚きました。スタッフ、キャスト、ほとんどが韓国の方々だったのですが、みなさんのチームワークもいい感じで、昔から友達だったような雰囲気の撮影現場でした。最高の作品に仕上がっていると思います。