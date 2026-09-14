イ・ジェフン主演のドラマシリーズ『復讐代行人〜模範タクシー〜』の最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』が、現在、各動画配信サービスにて見放題配信中＆DVDレンタル中。DVD-BOX1と2（各15,840円）も発売となっている。この度、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、DVD-BOX1とBOX2に収録されているメイキング映像の一部を公開する運びとなった。

『復讐代行人〜模範タクシー〜』は、闇のタクシー会社「ムジゲ運輸」の面々が「正義を代行」するさまを描いたTVドラマ。最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』では、痛快なアクション、奇抜な変装と緻密な潜入作戦、社会の闇に切り込む骨太なストーリーはさらにスケールアップしている。

2025年のSBS演技大賞では、作品としての高い評価を裏付ける華々しい受賞歴を残した。まずドラマ本編は今年のドラマ賞に選ばれ、シリーズ全体の完成度と影響力が業界内外から認められた。さらに主演のイ・ジェフンは、本作で大賞を受賞し、シーズン2に続いて2度目の栄誉を手にしている。これは同一シリーズで同俳優が大賞を連続受賞するという快挙でもあり、その演技は繊細な感情表現と圧倒的なアクションの両立が高く評価された。加えて、ピョ・イェジンが優秀演技賞、ユン・シユンがシーンスティーラー賞、キム・ウィソンがベストパフォーマンス賞を獲得するなど、それぞれの存在感や魅力も称賛された。

シーズン３の最初のエピソードは日本・福岡から物語がスタート。 福岡市街の街並みや博多港湾エリアを背景に繰り広げられる追走劇は臨場感抜群。悪役として笠松将が日本の裏組織のボスを演じたほか、竹中直人が引退したヤクザ役で特別出演している。

この度、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、DVD-BOX1とBOX2に収録されているメイキング映像の一部が公開となった。公開された映像は、犯罪組織に近づくため、騙されやすく世間知らずな青年に変装したキム・ドギを演じるイ・ジェフンが、「僕が中古車を買ったんです。10％上乗せして売りたいのですが、チャ・ビョンジンさんが手を組もうと言うんです」と、メイキング用のカメラに向かって役になり切るところからスタートする。そこに、役作りのために10kg以上減量して撮影に挑んだユン・シユンが登場。中古車詐欺カルテルの頂点に立つチャ・ビョンジンを演じ、イ・ジェフンの肩に手を回しながら「パートナーです」と紹介すると、「何でもやります。ファイティン」「がっつり儲けます」と、撮影の合間もノリノリな様子を見せる。その一方で、激しいアクションシーンの動きを真剣に確認し合う2人の姿も収められている。また、芸能事務所代表のカン・ジュを演じるチャン・ナラとのシーンでは、K-POPグループのマネージャーになるための面接を受けるドギに扮したイ・ジェフンが、独特のヘアスタイルとやる気満々の演技で笑いを誘う場面も。さらに、"ムジゲ運輸"のメンバーが集まる食事シーンの合間に、パク主任役のペ・ユラムの誕生日を祝うなど、キャスト陣の和気あいあいとした雰囲気が伝わる映像となっている。メイキング映像を収録したDVD-BOX1・2は現在好評発売中。各動画配信サービスでは見放題配信中のほか、DVDレンタルもリリース中となっている。