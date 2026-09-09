韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』に出演している笠松将のオフィシャルインタビューが到着

イ・ジェフン主演のドラマシリーズ『復讐代行人〜模範タクシー〜』の最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』が、現在、各動画配信サービスにて見放題配信中＆DVDレンタル中。DVD-BOX1と2（各15,840円）も発売となっている。この度、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、犯罪組織の"ボス"松田慶太を演じた笠松将のオフィシャルインタビューが公開となった。

『復讐代行人〜模範タクシー〜』は、闇のタクシー会社「ムジゲ運輸」の面々が「正義を代行」するさまを描いたTVドラマ。最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』では、痛快なアクション、奇抜な変装と緻密な潜入作戦、社会の闇に切り込む骨太なストーリーはさらにスケールアップしている。

2025年のSBS演技大賞では、作品としての高い評価を裏付ける華々しい受賞歴を残した。まずドラマ本編は今年のドラマ賞に選ばれ、シリーズ全体の完成度と影響力が業界内外から認められた。さらに主演のイ・ジェフンは、本作で大賞を受賞し、シーズン2に続いて2度目の栄誉を手にしている。これは同一シリーズで同俳優が大賞を連続受賞するという快挙でもあり、その演技は繊細な感情表現と圧倒的なアクションの両立が高く評価された。加えて、ピョ・イェジンが優秀演技賞、ユン・シユンがシーンスティーラー賞、キム・ウィソンがベストパフォーマンス賞を獲得するなど、それぞれの存在感や魅力も称賛された。

シーズン３の最初のエピソードは日本・福岡から物語がスタート。 福岡市街の街並みや博多港湾エリアを背景に繰り広げられる追走劇は臨場感抜群。悪役として笠松将が日本の裏組織のボスを演じたほか、竹中直人が引退したヤクザ役で特別出演している。

この度、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、犯罪組織の"ボス"松田慶太を演じた笠松将のオフィシャルインタビューが公開となった。本作への出演理由や、共演したイ・ジェフンの印象などを語っている。

日韓で人気の本シリーズに出演を決めた理由は？

笠松将（以下笠松） お話をいただいたときに、韓国で映画を撮っていたんです。そのタイミングで、韓国の作品でちょうど何本かお話をいただいたんですよ。映画の撮影チームに、どの作品が面白いか聞いたら、『模範タクシー』が一番面白いと言っていたので、『模範タクシー』に出演を決めました。

キャラクターたちの魅力は？

笠松 登場するキャラクターをすごく大事にしている作品だなということを強く思いました。特に主人公のチームと相反するヴィランのキャラクターたちをすごく丁寧にダイナミックに描いてくれるからこそ、そこにいい俳優が集まってくる。さらにそういう俳優が集まってくることで、「自分もこの作品に出たい」と思う俳優が増えていく……。まず先に相手をおいしくすれば、結果的に自分たちももっとおいしくなるというのがわかっている（いい意味で）悪いやり方だと思いますね。

海外作品の中で日本のヤクザを演じることに対して、意識した点や慎重になった部分はありましたか？

笠松 そのキャラクターがどういう理由でそこにいて、お客さんにどう見えたくてというのを監督とか俳優たちと話し合いました。その上で、そのために必要な要素を自分が埋めていった感じなので、あんまり職業や立場みたいなものは意識しなかったかもしれないですね。

今回の役柄と自身が重なる部分は？

笠松 その世界線に僕がいたら、という感じで僕は演じています。撮影の場所やキャラクターの関係性は変えられないけど、セリフの解釈って変えられるから結構無限じゃないですか。たとえ役柄と自分に共通点が多くなくても、自分だったらこれどういう意味で受け取るかなとか、どういう意味で言うんだろうみたいな、そのほうが一言一言の強度が高くなる気がします。

キム・ドギ役イ・ジェフンさんの第一印象は？

笠松 一番最初どこで会ったんだろう……本読みというか、挨拶みたいな日があって、その日にお会いしたんですけど、その日は優しいお兄さんだと思いました。現場では衣装も相まって迫力もあったし、リーダーシップだったり組の座長だというのがひと目でわかるという……それは存在感だったり発言だったりして、その姿勢みたいなものがすごくかっこいいなと思いましたね。ビジュアルや、お芝居のカッコよさはもちろんですが、俳優としてどう現場にいるかみたいなカッコよさがすごかったです。もちろん本編を見ると垣間見えますが、それを裏側でずっと見られたというのは、すごく僕の人生にとって大きな財産だなと思いましたね。

撮影現場で刺激を受けたエピソードは？

笠松 「エンターテインメントとは」という問い、さらにその答えみたいなものが、この現場にたくさん落ちていたなと思うんです。それって何かというと、見る人が一番楽しめるものを作ることだと思いますが、それはお客さんを甘やかすだけじゃ成立しないと思うんですよ。この作品の中でお客さんにグッと距離が寄るところもあれば、突き放すところもあって。そのバランスを現場で、すべての俳優と監督やスタッフたち、プロフェッショナルたちがみんなで話し合って、これは面白いんじゃないか、こっちのほうがかっこいいんじゃないかとか、こっちのほうが興味を引くんじゃないかという話をたくさんされていて、見ていてやっぱり面白かったですね。自分のパフォーマンスの向こう側というか、ひとつフィルターをはさんで観客がどう感じるかという"向こう側の世界"をコントロールするのは結構大変なことだし、それはすごいなと思いましたね。

撮影現場で起きた想定外の出来事は？

笠松 これ言っていいのかわからないですけど、僕がサウナの後に横たわる椅子に寝て「まぁお前も座れよ、ドギ」という空気になって、ドギが僕の前で男らしさ全開みたいなのを見せるために飛び込んで座ろうとしたんです。その際に、椅子がバッコーンってへこんじゃったせいで、カメラから見えないんですよ、ドギが。結局カットがかかって大爆笑。めちゃくちゃそれが面白くて。そのあとのイ・ジェフンさんのリアクションもめちゃくちゃ面白くて。椅子を交換した後に、監督がドギ（イ・ジェフン）に、もう一回ジャンプで椅子にダイブするみたいなことをしてもいいけど、次の椅子が壊れたらもう椅子がないという感じで、その時の会話とか、イ・ジェフンさんを含む現場の様子がかわいらしかったですね。

ファンのみなさんへメッセージをお願いいたします。

笠松 「模範タクシー」をシーズン1・2と続けて応援してくれた皆様は、きっとシーズン3も楽しみにしてくれていると思うのですが、シーズン3はさらにパワーアップして帰ってきたと思っています。イ・ジェフンさんともたくさんお話しして、どうやってシーズン1・2を超えるかという話をたくさんしていた場にもいたし、そういう話をたくさん聞かせてもらっていたので、ぜひシーズン1・2を見た方は引き続きシーズン3もファンでいてほしいなと、さらに楽しんでほしいなと思います。まだシーズン1・2を見ていないよって方も、すごく楽しくパワーアップした『模範タクシー』を興味を持ってみていただければうれしいなと思います。