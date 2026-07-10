韓国ドラマ『復讐代行人〜模範タクシー〜』出演の笠松将のインタビュー映像を公開

イ・ジェフン主演のドラマシリーズ『復讐代行人〜模範タクシー〜』の最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』が、現在、各動画配信サービスにて見放題配信中＆DVDレンタルリリース中。この度、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、犯罪組織の"ボス"松田慶太を演じた笠松将のインタビュー映像が公開となった。

『復讐代行人〜模範タクシー〜』は、闇のタクシー会社「ムジゲ運輸」の面々が「正義を代行」するさまを描いたTVドラマ。最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』では、痛快なアクション、奇抜な変装と緻密な潜入作戦、社会の闇に切り込む骨太なストーリーはさらにスケールアップしている。

2025年のSBS演技大賞では、作品としての高い評価を裏付ける華々しい受賞歴を残した。まずドラマ本編は今年のドラマ賞に選ばれ、シリーズ全体の完成度と影響力が業界内外から認められた。さらに主演のイ・ジェフンは、本作で大賞を受賞し、シーズン2に続いて2度目の栄誉を手にしている。これは同一シリーズで同俳優が大賞を連続受賞するという快挙でもあり、その演技は繊細な感情表現と圧倒的なアクションの両立が高く評価された。加えて、ピョ・イェジンが優秀演技賞、ユン・シユンがシーンスティーラー賞、キム・ウィソンがベストパフォーマンス賞を獲得するなど、それぞれの存在感や魅力も称賛された。

この度、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、犯罪組織の"ボス"松田慶太を演じた笠松将のインタビュー映像が公開となった。イ・ジェフン扮する主人公キム・ドギが潜入する日本の裏組織のボス・松田慶太を演じる笠松将。イ・ジェフンとの初対面については「優しいお兄さんだと思った」と語る一方で、「現場では衣装も相まって迫力もあったし、リーダーシップだったり、組の座長だというのがひと目でわかる。それは存在感だったり発言だったり、その姿勢みたいなものがスゴくカッコいいなと思いましたね」と振り返った。さらに、俳優としての在り方にも強く惹かれた様子で、「ビジュアルだったり、お芝居のカッコ良さはもちろんなんだけど、俳優としてどう現場にいるかみたいなカッコ良さがスゴかった。もちろん本編を見ると垣間見えるけど、でもそれを裏側でずっと見られたというのは、スゴく僕の人生にとって大きな財産だなと思った」と、イ・ジェフンの第一印象を明かしている。また、本シリーズのファンに向けては「シーズン3はさらにパワーアップして帰ってきたと思っています。イ・ジェフンさんともたくさんお話しして、どうやってシーズン1・2を超えるかという話をしていた場にもいたし、そういう話をたくさん聞かせてもらっていたので、ぜひシーズン1・2を見た方は引き続きシーズン3もファンでいてほしいなと、さらに楽しんでほしいなと思います」とコメント。加えて、「スゴく楽しくパワーアップした模範タクシーのシリーズが、またシーズン3で帰ってきておりますので、まだ見てないよって方も興味を持って見ていただければうれしいなと思います」とアピールした。公開されたインタビュー映像では、本作への出演を決めた理由のほか、撮影現場で刺激を受けたエピソードや、イ・ジェフンとの撮影中に起きた想定外の出来事などについても語っている。本作は各動画配信サービスにて見放題配信中、DVDレンタルもリリース中。8月5日にはDVD-BOX1が、9月2日にはDVD-BOX2が発売される（いずれも15,840円）。