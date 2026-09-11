民間伝承ホラー『スターヴ・エイカー 召喚』のアザービジュアル4点が公開

英国ヨークシャー地方を舞台に、土地に秘められた伝承と家族の崩壊を描いた『スターヴ・エイカー 召喚』（2026年9月11日公開 配給：ミッドシップ）のアザービジュアル4点が公開となった。

『スターヴ・エイカー 召喚』は、英国ヨークシャー地方を舞台に、土地に秘められた伝承と家族の崩壊を描いた民間伝承ホラー。監督・脚本はイギリス映画界の気鋭、ダニエル・ココタジロ。民間伝承ホラーの伝統を現代的な感性で再構築した本作は、BFIロンドン映画祭で最高賞を競う公式コンペティション部門に選出された。海外の有力誌から「見事なまでに不気味な空気感」（スクリーン・デイリー）、「稀有な感覚的精密さと、洗練された形式美」（バラエティ）、「知的な演技が、恐怖に命を吹き込む」（ガーディアン）など、も絶賛の声が届いている。そして『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』（2022〜）のマット・スミス、『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』（2022）『セイント・モード/狂信』（2019）のモーフィッド・クラークの2人が主演を務める。撮影前には4日ほどリハーサルを行い、特にマット・スミス演じるリチャードは考古学者という役柄のため、発掘技術のような具体的な動作を確認したり、考古学者に現場に来てもらって助言を受けるなど、実際に作業を行いながら人物像を作り上げていったという。

公開以来、その妖しく美しい世界観が好評を得ている日本版ポスタービジュアルに続き、グラフィックデザイナー・塚本陽が手がけた4種のアザービジュアルが完成した。

日本版ポスターが物語への"入口"だとすれば、今回の4種は、その奥に潜む象徴と感情を掘り起こしたもの。中心に据えられたのは、物語の鍵を握る野ウサギだ。よく見るとところどころ血に濡れた毛並み、そしてこちらを射抜く琥珀色の瞳、古びた花柄の壁紙、身体に絡みつく根、揺り籠とも棺ともつかない籠、そして冬枯れの枝が縁取るウサギ型の空白。野ウサギを単なる恐怖の対象としてではなく、再生と喪失、慈愛と執着、家族と大地をつなぐ"境界の存在"として描き出している。

一見、静謐で母性的な構図は、見つめるほどに儀式めいた不穏さを帯びていく。本当に恐ろしいのは、血に濡れた野ウサギなのか。それとも、それを愛しいものとして家の中へ迎え入れようとする人間の願いなのか――。美しさと恐怖が同じ輪郭を持つ、本作ならではの世界を4つの異なるイメージで表現している。

また、公式サイトでは、各界著名人から寄せられたコメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。