マツオヒロミによる『モネと時間旅行』の描き下ろしイメージビジュアルが公開

セドリック・クラピッシュの監督最新作『モネと時間旅行』（2026年9月18日公開 配給：セテラ・インターナショナル 協力：ユニフランス）のノスタルジックなイメージビジュアルが公開となった。これは、イラストレーター・マツオヒロミ（「百貨店ワルツ」）の描き下ろしの作品である。

『モネと時間旅行』は、19世紀と現代を舞台に、ベル・エポックを生きた謎の女性アデルを巡る物語。監督は、『スパニッシュ・アパートメント』（2002）『ダンサー イン Paris』（2022）などで知られるセドリック・クラピッシュが務める。本作は、自身が愛してやまない「19世紀のパリ」を映像化し、そこに「現代」の物語を交差させ、一枚の絵画に隠された謎を紐解く構造となっている。2026年という年は、印象派の巨匠クロード・モネの没後100年にあたるが、モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家のフェリッ クス・ナダール、作家のヴィクトル・ユゴーなど、実在した芸術家たちが次々と登場する。オルセー美術館、オランジュリー美術館、クロード・モネ『睡蓮の庭』といった名作絵画や印象派の聖地も物語を彩る。

現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのCM撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼とともに遺産の屋敷を捜索、賑やかで個性的な親戚には、『画家ボナール ピエールとマルト』（2023）などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』（2014〜20）シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』（2019）などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレム。19世紀の物語の主人公アデルには、名優ヴァンサン・ランドン、サンドリーヌ・キベルランの娘で、『スザンヌ、16歳』（2020）で監督・主演デビューを果たしたスザンヌ・ランドン。アデルのパリ滞在を支える友人アナトールにイレーヌ・ジャコブの息子で『動物界』（2023）で話題になったポール・キルシェ、ルシアン役に『モンテ・クリスト伯』（2024）のヴァシリ・シュナイダー、ノルマンディーに残した恋人ガスパールに第79回カンヌ国際映画祭『Coward（原題）』で男優賞を受賞したヴァランタン・カンパーニュら、若手俳優が起用されている。セシル・ドゥ・フランス、オリヴィエ・グルメら名優やクラピッシュの熱望により出演し、劇中でも歌を披露するミュージシャンのPOMなど、年代も様々、バラエティ豊かなフランスの俳優たちの息の合ったアンサンブルが、家族のルーツを探る物語に、心地よさと温かさをもたらしている。

この度、イラストレーター・マツオヒロミ（「百貨店ワルツ」）が描き下ろしたノスタルジックなイメージビジュアルが公開となった。アンティークなモチーフを得意とし、レトロな世界観にモダンな要素を融合した画風を身上とするマツオらしい仕上がりで、母を探すために単身パリへと向かう、強い意志ととまどう様子が同居したような表情をしたアデルの姿を中心に、そこで出会う人々や風景などが捉えられた、クラシックで愛らしいアートワークとなっている。

また、公式サイトでは、そのマツオヒロミをはじめとした各界著名人から寄せられたコメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。