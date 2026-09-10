メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント共演『プラダを着た悪魔2』の4K UHD＋ブルーレイ セットとブルーレイ＋DVD セット（"着こなす" ように楽しむ豪華アウターケース付き）が2026年9月18日に発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円。この度、発売を記念して、約20年の時を経て再びスクリーンに帰ってきたアンディ（アン・ハサウェイ）のファッションに迫る映像を、ボーナス・コンテンツから抜粋する形で公開する運びとなった。

ブルーレイ＋DVD セット（"着こなす" ように楽しむ豪華アウターケース付き）

4K UHD＋ブルーレイ セット

『プラダを着た悪魔2』は、ファッション業界を舞台に、ジャーナリストを目指すアンディ（アン・ハサウェイ）と伝説的編集長ミランダ（メリル・ストリープ）との出会いを描いた『プラダを着た悪魔』（2006）の続編。華やかなモードの世界と仕事に 向き合う主人公の成長を映し出し、多くの人々の共感を集め続けてきた。今年5月の劇場公開直後から大きな話題となり、興収50億円を突破（2026年6月15日時点）するヒットとなっている。

経営危機に直面した一流ファッション誌「ランウェイ」を舞台に、編集長のミランダ、元アシスタントのアンディ、エミリー（エミリー・ブラント）らお馴染みのキャラクターたちが再集結。紙からデジタルへと大きく変化した出版業界や、時代とともに移り変わるファッション業界を背景に、それぞれの信念と選択を描くドラマが展開されていく。前作さながらの華やかなファッションやユーモアあふれる会話劇はもちろん、かつて憧れの存在だった彼女たちが、変わりゆく時代をどう生き抜いていくのか、その姿にも大きな注目が集まった。

監督は前作に続きデヴィッド・フランケルが務め、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらオリジナル・キャストが続投。さらにケネス・ブラナーをはじめ、レディー・ガガ、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ナオミ・キャンベル、ハイディ・クルムなど、現代のエンターテインメント界やファッション界を代表するアイコンたちが本人役で出演し、華やかな世界観を強力に後押しする。さらに、最新コレクションを彩る数々の衣装や、ニューヨークを舞台にした華麗なショーシーンも。紙からデジタルへと大きく目まぐるしく移り変わるファッション業界の"いま"を映し、仕事への情熱や人とのつながりを鋭く、ユーモラスに描き出す。

この度、約20年の時を経て再びスクリーンに帰ってきたアンディ（アン・ハサウェイ）のファッションに迫る映像を、ボーナス・コンテンツから抜粋する形で公開する運びとなった。

この映像では、アンディ役のアン・ハサウェイのインタビューを通して、アンディの現在のスタイルに迫る。前作から約20年、記者として世 界各地を飛び回ってきたアンディはさまざまな場所を訪れ、ハイブランドのヴィンテージアイテムを発掘してきた。アンディのこれまでの経験によって、新たなスタイルが作り上げられたと言える。ハサウェイは「フロントロウを飾るような華やかな服は、記者として働く彼女には必要ない」と語り、メンズシャツにハイウエストパンツを合わせ、袖を捲ることで、遅くまで仕事に打ち込む姿を表現。さらに、膨大な数の衣装を管理しながら、エキストラにまで細やかに気を配った衣装チームを「まるで妖精みたい」と絶賛。前作から時を経て経験を積んだ今のアンディのファッションを表現するための、細部までこだわり抜いた衣装づくりを堪能できる見応えたっぷりの映像となっている。

衣装デザイナーのモリー・ロジャースが制作したアンディのルックブックの表紙には、大きく太字で「フェミニン・メンズウェア」という2つの言葉が躍っている。「『アニー・ホール』（1977）とキャサリン・ヘプバーンが融合したようなイメージ」と語るロジャースは、アン・ハサウェイに主にベストやソフトなブレザー、ハイウエストのパンツにブラウスを合わせたスタイルを用いた。記者という役柄上、衣装には「使い込まれた」ような風合いが求められ、ヴィンテージの掘り出し物と新しいアイテムをミックスした。「アンディは世界中を飛び回る人物だから、取材先でコンサイメントストア （委託販売店）やヴィンテージショップで服を買い集めるだろうというイメージだった。彼女は頭が良くて、ファッションに無頓着なわけではない。『ランウェイ』での経験から、確実にいくつか学んだこともある」とロジャースは語る。また、ハサウェイは本作で47回以上の衣装替えを行ったとも明かしている。