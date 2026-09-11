ガス・ヴァン・サントの35mm長編デビュー作『ドラッグストア・カウボーイ』（配給：鈴正、weber CINEMA CLUB）がデジタルリマスター版として2026年9月18日より公開となる。この度、アザービジュアル2種とガス・ヴァン・サント監督のコメントが公開となった。

『マイ・プライベート・アイダホ』は、ガス・ヴァン・サント監督の35mm長編デビュー作で、ドラッグなしでは生きられない若者たちの姿を、アメリカン・ドリームの裏側を浮き彫りにして孤独と喪失に彩られた世界をユーモアも交えて描く。北米のみでなく、ヨーロッパ、日本でもロングランヒットし、数々の映画賞を受賞した。

主演はフランシス・フォード・コッポラの『アウトサイダー』『ランブルフィッシュ』（ともに1983）で多くのファンを獲得したマット・ディロン、その妻役を大ヒット作『カクテル』（1988）で注目を浴びたケリー・リンチが演じる。二人が抱き合っているポスターは、公開当時、上映している映画館で貼る度に盗まれたという逸話も残っている。

ガス・ヴァン・サントは、本作について「カウンターカルチャー的な要素と強いストーリー性を合わせていて、自分のそのやり方は、今もなお変わらないと思う」と自分の原点的作品だと語る。本作に神父役として出演する、監督が敬愛する小説家であるウィリアム・S・バロウズについては、「ウィリアム・S・バロウズは、マット・ディロンを相手に演技をするならと、了承してくれた。出演が7シーンもあったが、事前に一日で撮り上げるように言われていて、なんとか1日で撮れてホッとしたよ」と当時の思い出を語った。

この度、2種類のアザービジュアルが公開となった。両方ともに映画の場面写真ではなく、撮影時に撮りおろしされたカットが使用されている。一つは、本作のポスターにもなった建物をバックに、当時、新進気鋭の俳優であったマット・ディロンが一人でカメラを見つめるショット。もう一つは、映画のなかでも行動を共にドラッグストアを襲う、マット・ディロンとケリー・リンチ、ジェームズ・レグロス、ヘザー・グラハムの4人がスタイリッシュにおさまるショットとなる。なお、マット・ディロン一人のビジュアルは、9月18日公開時に入場者特典（数量限定・なくなり次第配布終了）として、B5サイズフライヤーとして配布される予定となっている。