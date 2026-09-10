DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』のムビチケ前売券発売が決定

DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』（2026年10月30日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のムビチケ前売券発売が決定し、場面写真5点が公開となった。

『クレイフェイス』は、DCスタジオが新たなジャンルへ踏み込む本格心理スリラー。本作は、怪物の恐怖だけではなく、美貌と名声を失った一人の男が、再起への執着から禁断の治療へ手を伸ばし、やがて自分自身まで失っていく過程を捉えていく。

主演を務めるのは、英国・ウェールズ出身のトム・リス・ハリス。2012年に「スクリーン・インターナショナル」誌が選ぶ「明日のスター」に選ばれ、舞台やテレビで着実にキャリアを重ねてきた。近年はNetflix作品などでも存在感を示す、世界が注目する新世代の実力派だ。本作では、人気スターとしての輝きから、美貌を失った絶望、そして怪物へと変貌していく狂気までを繊細かつ大胆に体現。この作品は、彼の才能を世界へ知らしめる大きな転機となるだろう。また、悲劇の果てにヴィランへと変貌していく人間を描く点では、社会現象を巻き起こした『ジョーカー』（2019）を想起させ、濃密な人物ドラマにも期待が高まる。

脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』（2019）や、ドラマ『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』（2018）『真夜中のミサ』（2021）などで知られる現代ホラーの名手、マイク・フラナガン。人間ドラマと恐怖を融合させた作品で世界中のホラーファンから高い評価を得ている彼が、DCスタジオでどのような新たな恐怖を描き出すかにも期待が膨らむ。監督は、『ウーマン・イン・ ブラック 亡霊の館』（2012）や『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』（2024）のジェームズ・ワトキンス。製作にはマット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランらが名を連ねる。

この度、ムビチケ前売券（カード）が9月18日に全国の劇場にて発売されることが決定した。さらに購入者特典として、クレイフェイスの歴史と魅力を紐解く、非売品の【『クレイフェイス』スペシャルコミック】が数量限定でプレゼントされる。

これまで明かされてきたのは、華やかな若きスターであるマット・ヘーゲン（トム・リス・ハリス）が、ある事件により"顔"と有望なキャリアを失い、心身ともに崩壊していく悲劇の物語だ。しかし、クレイフェイスの真骨頂は、そんな"哀しい運命"だけにとどまらない。コミックスでは、自身の身体を自在に変化させる能力を駆使し、ゴッサム・シティの守護者であるバットマンをも翻弄してきたDC屈指の異色のヴィランとして描かれている。かつての栄光を失った男が"どんな姿にもなれる怪物"へと変貌を遂げたとき、そこにどのような結末が待っているのか――。

特典となる『クレイフェイス』スペシャルコミックは、本作のポスタービジュアルを配したオリジナルカバー仕様。1961年にマット・へーゲン版クレイフェイスが初めて姿を現した伝説のエピソード"The Challenge of Clay-Face（Detective Comics #298）"が収録されている。変幻自在の能力でバットマンを追い詰めるダイナミックなコマ割りやビジュアル表現など、スクリーンで明かされる"怪物誕生"の原点を紙面で体感できる激レアな一冊。DCファンはもちろん、映画から作品に触れるファンにとってもキャラクターのルーツを読み解くうえで決して見逃せない貴重なアイテムだ。

●劇場販売

価格：1,500円

販売開始日時：9月18日劇場オープン時より

特典：『クレイフェイス』スペシャルコミック

数量：限定数／なくなり次第終了 購入場所：全国の上映劇場 （一部劇場を除く）

※前売券1枚購入につき、『クレイフェイス』スペシャルコミックを1冊プレゼント

※前売特典は劇場により数に限りがあるので、配布終了の際はご了承いただきたい

※劇場限定の特典となる

※前売特典は非売品で、転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止





●メイジャー通販

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：9月18日10時より10月29日23：59まで

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●MOVIE WALKER STORE

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：9月18日10時より10月29日23：59まで

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●【ムビチケ前売券（オンライン）】

価格：1,500円

販売開始日時：9月18日10時より10月29日23：59まで

※オンライン券のためムビチケカードは入手できない





●【ムビチケ前売券（コンビニエンスストア）】

価格：1,500円

販売開始日時：9月18日10時より

※全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカードは入手できない







新規場面写真3点も到着

あわせて、マットが怪物へと向かっていく変貌のプロセスを捉えた新規場面写真3点も到着。熱狂するファンに囲まれ、レッドカーペットで眩しい笑顔を向けるスターとしての姿。その華やかな栄光こそが、すべてを失った彼を再起への執着へと駆り立てていく。また、失われた輝きを取り戻そうと禁断の治療にすがる窮地の表情は、彼の心と身体を崩壊させる運命の分岐点を物語っている。そして、ネオンの陰で突如襲い来る異変に怯え、顔を押さえる痛ましい様子は、自我が揺らぎ泥＜クレイ＞の怪物へと侵蝕されていく先の見えない恐怖を暗示。栄光から執着、そして異変――彼が辿る劇的な転落の軌跡を生々しく浮き彫りにする印象的なカットが揃った。