DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』の場面写真5点が公開

DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』（2026年10月30日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の場面写真5点が公開となった。

『クレイフェイス』は、DCスタジオが新たなジャンルへ踏み込む本格心理スリラー。本作は、怪物の恐怖だけではなく、美貌と名声を失った一人の男が、再起への執着から禁断の治療へ手を伸ばし、やがて自分自身まで失っていく過程を捉えていく。

主演を務めるのは、英国・ウェールズ出身のトム・リス・ハリス。2012年に「スクリーン・インターナショナル」誌が選ぶ「明日のスター」に選ばれ、舞台やテレビで着実にキャリアを重ねてきた。近年はNetflix作品などでも存在感を示す、世界が注目する新世代の実力派だ。本作では、人気スターとしての輝きから、美貌を失った絶望、そして怪物へと変貌していく狂気までを繊細かつ大胆に体現。この作品は、彼の才能を世界へ知らしめる大きな転機となるだろう。また、悲劇の果てにヴィランへと変貌していく人間を描く点では、社会現象を巻き起こした『ジョーカー』（2019）を想起させ、濃密な人物ドラマにも期待が高まる。

脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』（2019）や、ドラマ『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』（2018）『真夜中のミサ』（2021）などで知られる現代ホラーの名手、マイク・フラナガン。人間ドラマと恐怖を融合させた作品で世界中のホラーファンから高い評価を得ている彼が、DCスタジオでどのような新たな恐怖を描き出すかにも期待が膨らむ。監督は、『ウーマン・イン・ ブラック 亡霊の館』（2012）や『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』（2024）のジェームズ・ワトキンス。製作にはマット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランらが名を連ねる。

この度、『バットマン』シリーズを代表するヴィランの一人として知られる怪物《クレイフェイス》へと異様な変貌を遂げていく主人公マット・ヘーゲンの、様々な"顔"を捉えた場面写真5点が公開となった。場面写真には、羨望を集める若きスターとして脚光を浴びる華やかな姿をはじめ、バスタブに横たわる彼の顔が泥＜クレイ＞へと塗り替えられていく強烈な一枚、かつての"顔"を取り戻すべく禁断の治療へと手を伸ばす瞬間、睡眠中に瞳孔の具合を探られ、異変を観察される不気味なカット、そして身体に起こる異変の中で葛藤と不安を覗かせる表情など、印象的なシーンの数々が収められている。スターとしての栄光から、すべてを失い、やがて自分自身さえ失っていく――。5枚のスチールは、マットの転落を追体験するかのように、そのアイデンティティの崩壊と苦悩を克明に映し出している。