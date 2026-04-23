DCスタジオの最新映画『クレイフェイス』が2026年10月30日に日本で公開となる（配給：東和ピクチャーズ・東宝）。この度、インターナショナル・ティザートレーラーが全世界同時に公開となり、あわせて、インターナショナル・ティザーポスターも公開された。

DCスタジオが本格的にホラー・ジャンルへ挑む『クレイフェイス』は、ジェームズ・ワトキンス監督によるホラー・スリラー。ゴッサム・シティのヴィランをトム・リス・ハリスが演じる。

本作は、ハリウッドの新進スターが、復讐に取り憑かれた怪物へと転落していく男を描いている。物語では、アイデンティティと人間性の喪失、歪んだ愛、そして科学的野心の闇が露わになっていく。

この度、YouTubeで公開された映像では、人間の「顔」が不気味に崩れ、溶け、別の「顔」へと変貌していく様が捉えられている。本作を象徴する「メルティング（溶解）ビジュアル」が強烈なインパクトで映し出され、観る者の不安と好奇心を掻き立てる圧倒的な世界観が提示されている。