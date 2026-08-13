ヨン・サンホ監督のサスペンス・ミステリー『顔 -かお-』の映画人コメント入りポスターが公開

国を代表する世界的ヒットメーカー、ヨン・サンホ監督が、念願の企画を実現させたサスペンス・ミステリー『顔 -かお-』（2026年8月28日公開 配給：ツイン）の映画人コメント入りポスターが公開となった。

『顔 -かお-』は、ヨン・サンホ監督が2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化した作品で、2025年の第50回トロント国際映画祭「スペシャル・プレゼンテーション」部門におけるワールド プレミアで大反響を巻き起こし、韓国を代表する映画賞の青龍賞では作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞など10部門のノミネートを果たした。自らの原点に立ち返ったヨン監督が、本当に作りたかったプロジェクトを実現させたサスペンス・ミステリーである。

主人公ドンファンとその父親ヨンギュを演じたパク・ジョンミン、クォン・ヘヒョは、ともにヨン監督の過去作品に出演した経験がある実力派俳優。パク・ジョンミンは、ドンファンと若き日のヨンギュという、一人二役に挑んでいる。40年前、突然姿を消した妻、チョン・ヨンヒ役を演じたのはシン・ヒョンビン。ドンファンとともにチョン・ヨンヒの死の真相を探り始めるドキュメンタリー番組のプロデューサー、キム・スジンを演じるのは、ハン・ジヒョン。チョン・ヨンヒが働いていた縫製工場の社長、ペク・チュサン役にイム・ソンジェと名実ともに今韓国で注目を集めるキャスト陣が集結している。

この度、日本の映画人から寄せられたコメント入りポスターが公開となった。一足先に本編を鑑賞したギレルモ・デル・トロ監督や日本、韓国の映画人、劇場関係者を始め各界から絶賛するコメントが到着した。ヨン監督がエグゼクティブ・プロデューサー兼脚本を担ったNetflixシリーズ『ガス人間』（2026）で監督を務め作品づくりを共にした片山慎三監督は「ラストの「顔」が観客に真実を突きつける。心が裸にされたような感覚になりました。」とコメントを寄せ、石井裕也監督は「人の顔＝極上のサスペンスが堪能できる素晴らしい映画。」と称賛するなど、新たなヨン・サンホの作品が見れると映画人たちを唸らせた。また、本作は殺害された人物の顔が秘められたままその死の真相に迫っていき、人間の深層心理に深くはたらきかける作品ということで精神科医の名越康文医師も本編を鑑賞し「こんな不思議な映画がかつてあっただろうか。たった2時間足らずで、自分の感覚、知性、美意識さえも深い混沌の中に投げ込まれていることを、あなたは思い知るだろう。」と心理的サスペンスとしても絶賛の声が寄せている。

総勢16のコメントが入ったポスターは、本作の舞台が1970年代の韓国の高度成長期の頃まで遡ることから、デザインも当時を思いおこさせるものとなっている。そして、中央には「炎上寸前のタブー、剝き出しの本音と嘘。その顔は、絶対に言わないでください―。」というコピーも。ヨン・サンホが描く人間の剝き出しの本音と嘘とは？ 衝撃的なラストシーンは「最も罪深く、醜いのは誰なのか？」という問いを観客に突きつける。16名のコメントは、公式サイトで閲覧できる。