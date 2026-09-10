シリア内戦を5つの視点で描く群像劇『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』のDVDが12月2日に発売/レンタル開始

1,400万人が国内外への避難を余儀なくされたシリア内戦を5つの視点で描く群像劇『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』が2026年12月2日にDVDレンタル開始となり、セル販売、デジタル配信も同日開始となる。セルDVDの価格は4,400円。

『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』は、1,400万人が国内外への避難を余儀なくされたシリア内戦を5つの視点で描く群像劇。本作は、ベルリン国際映画祭受賞を皮切りに世界各地の映画祭で41冠を達成している。

『大脱出』（2013）『沈黙－サイレンス－』（2016）などでエグゼクティブ・プロデューサーを務めたブラント・アンダーセンが、本作では、製作・監督・脚本を一手に担い、人道支援活動の現場で実際の出来事や証言をリサーチし、異なる人生を歩む5人が次第につながっていく5章構成の物語として完成させた。『最強のふたり』（2011）のオマール・シーらが集結し、第74回ベルリン国際映画祭アムネスティ国際映画賞をはじめ、世界の映画祭で高く評価された。絶望の中でも愛する者を守り、希望を手放さずに生きようとする人々の姿が胸を打つ。