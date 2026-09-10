シリア内戦を5つの視点で描く群像劇『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』のDVDが12月2日に発売/レンタル開始

1,400万人が国内外への避難を余儀なくされたシリア内戦を5つの視点で描く群像劇『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』が2026年12月2日にDVDレンタル開始となり、セル販売、デジタル配信も同日開始となる。セルDVDの価格は4,400円。
『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』は、1,400万人が国内外への避難を余儀なくされたシリア内戦を5つの視点で描く群像劇。本作は、ベルリン国際映画祭受賞を皮切りに世界各地の映画祭で41冠を達成している。
『大脱出』（2013）『沈黙－サイレンス－』（2016）などでエグゼクティブ・プロデューサーを務めたブラント・アンダーセンが、本作では、製作・監督・脚本を一手に担い、人道支援活動の現場で実際の出来事や証言をリサーチし、異なる人生を歩む5人が次第につながっていく5章構成の物語として完成させた。『最強のふたり』（2011）のオマール・シーらが集結し、第74回ベルリン国際映画祭アムネスティ国際映画賞をはじめ、世界の映画祭で高く評価された。絶望の中でも愛する者を守り、希望を手放さずに生きようとする人々の姿が胸を打つ。
■ストーリー
独裁政権が続くシリアで、政府軍と反政府組織との内戦が激化。シリアの医師アミラは娘と共に安全な国へ逃れるため危険な国境越えを決意する。国境を守るシリア兵ムスタファは、残虐な政府軍に不信感を抱き、命令に従う兵士であるべきか、心ある人間でいるべきか苦悩する。一方、トルコの密航業者マルワンは病弱な息子とアメリカで暮らすため、難民をギリシャ行きのボートに乗せて荒稼ぎしようとする。ファティは妻子を連れてそのボートに乗り込むが、死の危機に直面。そして嵐の海を航行する難民を発見したギリシャ沿岸警備隊のスタヴロスは、人命救助に全力を尽くすのだが──。
■出演者（役名：俳優名）
マルワン：オマール・シー
アミラ：ヤスミン・アル・マスリー
ファティ：ジアド・バクリ
ムスタファ：ヤヤ・マヘイニ
スタヴロス：コンスタンティン・マルクーラキス
■スタッフ
監督・脚本：ブラント・アンダーセン
発売元：ハーク
販売元：ミッドシップ（レンタルDVD）
販売元：インターフィルム（セルDVD）
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