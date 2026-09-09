実話に基づく極限脱出劇『オペレーション：カブール 極限救出48時間』の冒頭映像が公開

カブール空港に取り残された200人を48時間で救出する任務に挑んだ実話に基づく極限脱出劇『オペレーション：カブール 極限救出48時間』（2026年9月11日公開 配給：彩プロ）の冒頭映像が公開となった。

『オペレーション：カブール 極限救出48時間』は、ハンガリー政府主導のもと国防軍が実行したアフガニスタンでの実際の救出作戦「シャーマン作戦」をベースに映画化した作品。ハンガリー軍現代史において最も劇的な作戦のひとつとされる実話をもとに、空港を覆う緊張感、絶え間ないテロの脅威、タリバンとの激しい攻防を圧倒的な臨場感で描き出す。さらに、世界を震撼させた〈カブール陥落〉を本格的に描いた作品が日本で初めて劇場公開される点も大きな見どころ。

『オデッセイ』（2015）『ブレードランナー 2049』（2017）ほか、錚々たるハリウッド大作が撮影地に選んでいるのがブタペスト。その成果は外貨の獲得にとどまらず、撮影や美術をはじめとする各技術パートの技量が飛躍的に上昇している。さらにMCU、DCU、『スター・ウォーズ』シリーズなどに参加のスタッフを擁するVFXのスタジオが相次いでブタペストで活動をはじめている。本作ではそうした実力派のスタッフが結集しただけでなく、ハンガリーの防衛省と国防軍が全面協力、実際の作戦に参加した兵士を軍事アドバイザーに迎え、俳優たちに所作や戦闘行動など指導した。さらに、ハンガリー軍の現用装備や軍用車両、軍用機を多数使用してリアリティを徹底追及した。すべてハンガリー国内で撮影された本作で、当時のアフガニスタンを再現している。

この度、公開となった冒頭映像では、「アフガン戦争に赴いたハンガリーの治安支援部隊と、7名の殉職者に捧ぐ」というメッセージとともに、アフガニスタンの首都・カブールで繰り広げられた軍とタリバンの攻防が、実際の映像を交えながら映し出される。アルカイダ壊滅を目指して戦ってきたアメリカ軍の撤退により、現地は未曾有の混乱に陥る。絶体絶命の危機から逃れようと、何万人もの人々が一斉に避難先として目指したのは、唯一国外への脱出が望めるカブール空港だった。銃声が鳴り響く中、もみくちゃになりながら救いを求める人々、そして救助される生まれて間もない赤ん坊――。あまりにも生々しい当時の実際の映像とともに、現実とは思えない壮絶な光景が映し出される。2021年8月に世界を震撼させたカブール陥落の惨状を、観る者の胸に突きつける衝撃的な映像となっている。

また、公式サイトでは、各界著名人からのオピニオンコメントが掲出されているので、こちらもあわせてチェックいただきたい。