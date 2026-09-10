『ディスクロージャー・デイ』、カズレーザーと松村沙友理による特別映像が公開

『ディスクロージャー・デイ』（2026年10月1日公開 配給：東宝東和）で本作の魅力を届ける"オフィシャル・メッセンジャー"に就任したカズレーザー（メイプル超合金）と松村沙友理による特別動画が公開となった。

『ディスクロージャー・デイ』は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めるSF映画。『ジュラシック・パーク』（1993）の脚本を手がけたデヴィッド・コープとタッグを組み、音楽はジョン・ウィリアムズが担当する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優のコリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど、実力派を迎え、全人類が目撃することになる「真実」の物語が幕を開ける。

この度、本作の魅力を届ける"オフィシャル・メッセンジャー"に就任したカズレーザー（メイプル超合金）と松村沙友理による特別動画が公開となった。

トレードマークの赤いスーツに身を包んだカズレーザーと、本作の主人公である気象予報士マーガレット（エミリー・ブラント）の劇中衣装をイメージした、鮮やかな赤い衣装に身を包んで登場した松村沙友理。特別動画の中で2人は、「ワクワクが止まらなかった！」（松村）、「考えさせられることが沢山あった！」（カズレーザー）と映画の魅力を語りながら、なんとUFO目撃談にまで話が及ぶ。

カズレーザーからUAPの存在について問われた松村は、「自分はUFO見たことあると思っているんですよ」とまさかの遭遇体験を告白。夜の露天風呂で光る物体を目撃したという驚きのエピソードを明かした。一方、カズレーザーも宇宙人の存在について「いると思っていますね」と断言。続けて「（松村さんは）それだけでもいいのに、めっちゃ食べるとか、めっちゃ働きものとか、他の人に無いものが多いので、ちょっと不思議で宇宙人っぽい」と、俳優・モデル・タレントと多方面でマルチに活躍する松村こそが宇宙人寄りだと感じていることを明かす。

さらに、本作の魅力について、カズレーザーは「私たちが未来を想像した時に、どうやっても当時観たスピルバーグ作品の未来の影響から逃れることはできない」と前置きながら、「（本作は）スピルバーグ監督が、昔描いた未来の行き着いた先にある作品だと思います。」と表現する。一方松村は、「この話は実話なのでは？と感じてしまうくらいのリアリティがあって、自分が作品の世界で生きているのではと思うほどの没入感があります」と、他に類をみない圧倒的な映画体験を語っている。