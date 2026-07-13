アフガン女性たちの連帯と闘いの日々を捉えた『撃たれた自由の声を撮れ』の日本版本予告編が公開

アフガン女性たちの連帯と闘いの日々を捉えたドキュメンタリー映画『撃たれた自由の声を撮れ』（2026年8月15日公開 配給：東風）の日本版本予告編が公開となった。

『撃たれた自由の声を撮れ』は、アフガン女性たちの連帯と闘いの日々を捉えたドキュメンタリー映画。アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭や山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映が行われた。

ラシュミンとナスタランの姉妹は、ほかの女性たちと共に街に出ては声を上げる。「私たちはひるまない」。銃を構えた男たちに言い放ち、この国の現状を発信すべくスカーフにスマートフォンを隠し撮影する。親族宅などを転々としながら抵抗を続けるが、家父長制が支配する社会。デモに参加する女性たちを父親は軽蔑し、隣人からの密告にも怯える日々を過ごす。殺されるかもしれない、血の凍る思いをしてもなお街に飛び出していくラシュミン。次世代に同じ苦しみを経験させたくない、その想いが彼女を突き動かす。

この度、日本版の本予告編が公開となった。銃を持つ男の目の前にプラカードを持って立ち続ける女性たちの勇敢な姿。しかし、彼女たちが決して強く特別な人間なのではなく、傷つきながらも未来のために声を上げ続けなければ、と勇気を振り絞って闘っていることを映し出す。そして鳴り響く銃声のそのあとに待っているのは―――。

また、公式サイトでは、シンガーソングライターの七尾旅人ら著名人のコメントが掲載されている。