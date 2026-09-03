ガザの内情を伝えるドキュメンタリー『インサイド・ガザ 封鎖の内側から』のポスタービジュアルが公開

国連が定めるパレスチナ人民連帯国際デー（11月29日）の前日となる2026年11月28日、フランス通信社（AFP）のガザ支局に所属する記者たちによる、封鎖されたガザの内側から命がけで伝え続けた真実を描いたドキュメンタリー『インサイド・ガザ 封鎖の内側から』（配給：ユナイテッドピープル）が、ポレポレ東中野を皮切りに全国順次公開されることが決定した。発表にあわせて、ポスタービジュアルが公開となっている。

『インサイド・ガザ 封鎖の内側から』は、フランス通信社（AFP）のガザ支局に所属する記者たちが、封鎖されたガザの内側から命がけで伝え続けた真実を描いたドキュメンタリー。本作は、アカデミー賞の予選公認映画祭の一つであるDoc Edge映画祭2026にて最優秀インターナショナル長編賞および最優秀インターナショナル編集賞を受賞し、第99回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門の選考対象作品となった。

記者のマイ・ヤギ、モハメド・アベド、アーデル・ザアヌーン、マフムード・ハムスは、AFP通信の一員として数々の紛争を取材してきた。しかし、今回の戦争はかつてないものだった。彼らは、伝える義務、自らの生存をかけた闘い、そして常につきまとう「標的にされるかもしれない」という恐怖の間で引き裂かれていく。想像を絶する破壊と増え続ける死者を記録する証言者としての重責、そして自分と家族の命を守り抜こうとする人間としての切実な姿を描き出す。