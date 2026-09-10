登場が噂されていた折りたたみiPhone「iPhone Duo」が正式に発表された。本のように開く横開きタイプの製品で、閉じた状態では約5.4インチ、開くとiPad miniに近い7.6インチの大画面になる。内側のディスプレイは、ナノテクスチャを施して映り込みを減らしたほか、折り目をはじめ全体がフラットになるよう構造を工夫した。本体はIP68の耐水性能と防塵性能を備える。iPhoneとしては初めて、Apple Pencilにも対応する。

価格は、ストレージ256GBモデルが364,800円、512GBモデルが399,800円、1TBモデルが469,800円、2TBモデルが574,800円。発売日は10月23日。カラーバリエーションはスターホワイトとナイトスカイの2色。

折りたたみiPhone「iPhone Duo」がついに登場。画面レイアウトもiPhone Duo専用のデザインとなる

初代iPhone以来の革新的な進化、と位置づける折りたたみモデル。閉じた状態はパスポートに近いサイズ感ながら、開くと7.6インチの大画面になり、iPhone 18 Pro Maxよりも50％広い画面になる。閉じた状態の5.4インチでも、iPhone 18 Pro Maxの90％以上の広さを確保した。折りたたみ構造ながら、本体はIP68の耐水性能と防塵性能を備える。本体の厚さは約5.2mmで、iPhone史上でもっとも薄く仕上げた。重さは約254g。

バッテリーは左右それぞれに配置。チップはiPhone 18 Proシリーズと同じA20 PRO。ヒンジはとても複雑な構造になっている

iOS27ながら、iPadとも違うiPhone Duo専用のレイアウトでさまざまなアプリが便利に使える

背面カメラは48MPのメインカメラと48MPの超広角カメラのデュアルカメラ。開いた状態にすると、アウターディスプレイにライブビューを表示しながらこれらのカメラで自撮りできるので、より高画質に自撮りできる。

集合写真の撮影の際、全員が静止したことを検知して自動で撮影するスマート撮影、撮られる人がアウターディスプレイで構図を見ながらチェックできるDuo Preview、子どもの注意を引くアニメをアウターディスプレイに表示して子どもの目線を得るキッズキューなど、折りたたみ構造を生かしたユニークな撮影機能も搭載する。

撮られる人が画面で構図を確認できる

両方のディスプレイは、Apple Pencilに対応する（対応は年内の予定）。バッテリーは本体左右両方に搭載し、開いた状態の全画面でも31時間の動画撮影が可能。

専用アクセサリーとして、iPhone Duoケースとスタンド付きiPhone Duo Folioフォリオの2種類を用意する。

別売のiPhone Duoケース

別売のスタンド付きiPhone Duo Folioフォリオ

本体サイズは、折りたたんだ状態が117.8×84.1×11.3mm、開いた状態が117.8×164.6×5.2mm。