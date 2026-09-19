サインインが必要なWEBサイトには、iOSのID/パスワード自動入力機能が便利です。いちどIDとパスワードを入力し保存しておけば、次回アクセスしたときID/パスワードを入力する必要がありません。ID/パスワードは「パスワード」アプリで暗号化/生体認証で保護されるため、安心して利用できます。

ID/パスワードの保存と自動入力は、「設定」→「一般」→「自動入力とパスワード」画面にある「パスワードとパスキーを自動入力」スイッチがオンのときに動作します。自動入力の取得元に使うアプリも、あわせて確認しておきましょう。

取得元にパスワードアプリを使用する場合は、「設定」→「Appleアカウント(自分の名前)」→「パスワード」の順に画面を開き、「このiPhoneを同期」スイッチがオンにされていることを確認します。これで、iCloud上にID/パスワードが保存され、MacやiPadなど他のApple製品と同期されるようになります。

以上の2つの設定が有効なとき、WEBサイトで「パスワードを保存しますか?」ダイアログが表示されたとき、「パスワードを保存」ボタンをタップするとそのID/パスワードがパスワードアプリに保存されます。しかし、そのダイアログにある「このWebサイトでは保存」ボタンをタップしてしまうと、以降「除外されたウェブサイト」として記録されてしまうので要注意です。

「除外されたウェブサイト」とは、iOSのID/パスワード自動入力機能の対象とならないWEBサイトを指します。除外認定されたWEBサイトに何度アクセスしても、「パスワードを保存しますか?」ダイアログは現れないので、「設定」→「アプリ」→「パスワード」→「除外したウェブサイトを表示」の順に画面を開き、自動入力機能を使いたいWEBサイトを削除しましょう。