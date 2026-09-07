iOSのホーム画面に複数のアプリが収録されたフォルダがあるとき、アプリを削除することなく、フォルダだけを削除したいのですね? 方法はかんたん、「フォルダを削除」すればOKです。

フォルダとは、macOSやWindowsなどファイルシステムを備えたOSにおいて、ファイルや(他の)フォルダをまとめておくための容器です。私たちが暮らす物理世界では、容器を破壊すればその中身ごと破壊されることがごく当たり前の感覚ですが、パソコン/スマートフォンのOSではそうとは限りません、

macOSやWindowsで、複数のファイルを含むフォルダを削除(ゴミ箱へ移動)すると、フォルダとその内容物すべてがゴミ箱に移動されます。ゴミ箱という特殊な領域へ移動するに過ぎず、ゴミ箱から出せば内容物や階層構造まですべて元どおりになります。

しかし、iOSは違います。ホーム画面におけるフォルダは、複数のアプリを一括管理するため、アプリで散らかりがちなホーム画面を広く使うためのもので、数が増えがちなアプリをグループ化することが主な役割です。アプリに関してゴミ箱という概念はなく、削除は完全消去かアプリライブラリへの移動かの二択です。

そのような考え方の違いからか、iOSのホーム画面でフォルダを削除すると、その内容物である複数のアプリはアプリライブラリへ移動されます。つまり、フォルダの削除は「フォルダという容器が削除されるだけ」のことで、アプリが消えてなくなることはありません。だから複数のアプリを含むフォルダのフォルダだけを削除したければ、ためらうことなくフォルダを削除してしまいましょう。