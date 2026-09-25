写真のカメラ位置を撮影後に変更する「空間リフレーム」は、iOS 27の写真アプリに追加された編集/加工機能の一種。機能そのものはかんたんに実行できますが、インターネット接続がなければ利用できないなど、従来の新機能とはだいぶ雰囲気が異なります。

その理由のひとつが「クラウド上の画像生成AIの機能に依存すること」。iPhone側での空間認識処理にくわえ、クラウド上の画像生成AIを利用して画像に補完処理を行うため、インターネット接続が欠かせないのです。この点は、空間リフレームの制限・制約といえるでしょう。

画像生成AIを利用することも、空間リフレームの制限・制約に直結しています。処理がiPhone上で完結する場合の制限はありませんが、高度なモデルに依存する処理や複雑な画像処理を要求した場合は、1日あたりの利用回数、使用リソースの制限が行われるのです。

もっとも、制限は一律ではありません。利用回数の上限が明確に決まっているわけではなく、そのときどきの処理内容やサーバの負荷状況によって変動します。それほど複雑な処理でなく度を超えた回数でもなければ、利用制限を気にせず利用していいでしょう。

なお、iCloudのサブスクリプションプログラム「iCloud+」に加入していると、空間リフレームの利用制限は緩やかになります。ただし、Apple Intelligenceの一部機能に関する利用制限の緩和は、iCloud+のすべてのプランについて適用されるわけではありません。空間リフレームなど高度なAI機能を高頻度に使う場合は、iCloud+の200GB以上のプランやApple Oneの利用を検討すべきでしょう。