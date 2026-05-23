ご質問を整理すると、ウォレットアプリに登録したクレジットカード(以下、カード)の期限が切れ新しいものが送られてきた、Apple Payに影響すると困るのでウォレットアプリで更新手続きしたいが、そもそも必要なのか? ということでしょうか。順を追って説明してみましょう。

まず、一般的にカードには有効期限があります。期限が到来する少し前に、自宅へ新しいカードが簡易書留で送られてきますが、それは有効期限を延長した新しいカードを今後使うべしという意味で、利用者はカードを登録したオンラインストアなどで変更手続きを迫られます。カード番号は変わらないものの、有効期限とセキュリティコードが変わるため、手続きしなければ次の支払では決済エラーとなることでしょう。

その感覚に従えば、ウォレットアプリに登録したクレジットカードも事情は同じなのだから、期限更新で新しいカードが送られてきたら変更手続きが必要ということになりますが、ウォレットアプリ/Apple Payの場合はそうではありません。変更手続きを求められないカードが大半です。

ウォレットアプリ/Apple Payに対応したクレジットカード会社の多くは、カードが更新されてもウォレットアプリでの変更手続きは必要ないとしています。実際、JCBカード、三井住友カード、クレディセゾン、ビューカードといった大手クレジットカード会社のWEBページ(公式FAQ)には、カード情報は自動更新されるため再登録は不要、という趣旨の説明文が掲載されています。

これは、そのクレジットカード会社が、新しい期限とセキュリティコードのカードが発行されると、ウォレットアプリ側の有効期限情報も自動アップデートするしくみを備えていることを意味します。新しいカードが届いたとき、オンラインストアでは変更手続きが必要かもしれませんが、ウォレットアプリではなにもする必要はありませんよ。