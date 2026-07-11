マイナンバーカードを登録したiPhoneを機種変更するには

新しいiPhoneが発売されるたびに買い替える、という熱心なiPhoneファンは少なくありません。そうなれば機種変更手続きなど手慣れたもの、SIMロックの確認やSIMカードの抜き差しといった面倒な手続きが必要なくなったこともあり、ただ新モデルが登場する秋を待てばいい...しかし「マイナンバーカード」はどうでしょう?

iPhoneにマイナンバーカードを登録できるようになったのは2025年6月のこと、当初は機能が限定的だったこともあり、一旦様子見して秋の新モデルに登録したというiPhoneユーザは多いはず。その場合、今年の秋がマイナンバーカードを登録したiPhoneを機種変更する初の機会になります。どうすればいいか、気になりますよね。

結論からいうと、iPhoneに登録したマイナンバーカードは「旧端末で登録解除/削除した後に新端末で登録」が基本です。ウォレットアプリ/Apple Payに登録したクレジットカードや交通系ICカードのように、新端末を起動してすぐに使用可能になるということはないため、注意が必要です。

新端末が到着したら、移行作業を開始する前に旧端末でマイナポータルアプリを開き、「iPhoneのマイナンバーカード」画面の一番下にある「削除」ボタンをタップしましょう。削除方法は「iPhoneのマイナンバーカードで削除」と「実物のマイナンバーカードで削除」の2通りがあり、それぞれ署名用パスワードの入力が求められます。あとは新端末側で、実物のマイナンバーカードの読み取りなど新規登録を行います。

なお、旧端末で削除しないまま機種変更作業を進めてしまった場合でも、新端末のマイナポータルアプリから「別のスマートフォンのカードを削除」を実行することで、旧端末のマイナンバーカードを削除できます。慌てずに作業しましょう。