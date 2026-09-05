設定アプリに赤いバッジが灯ったから開いてみると、Appleアカウント情報の下あたりに「今夜、アップデートされます」という通知が。よくわからないから放っておくと、何日経ってもアップデートされる気配がなく、バッジはそのまま。気になりますよね。

この「今夜、アップデートされます」は、自動アップデート機能がオンのとき、ソフトウェアアップデートの実行開始待ちの状態で表示されます。ときには数ギガにもおよぶソフトウェアアップデート(データ部分)のダウンロードが完了し、iPhoneの内蔵ストレージに保存されているので、いつでもアップデートを実行できる状態です。

しかし、ソフトウェアアップデートはシステムの再起動などiPhoneを操作できない状態がしばらく続くため、日中の実行は憚られます。深夜などiPhoneを触れることがない、触れる必要がないときに実行するほうがベターです。

ソフトウェアアップデートの自動アップデート機能は、iPhoneが電源に接続されてWi-Fiにつながりロック状態のとき、深夜0時から午前5時の間をめやすに実行されます。「今夜、アップデートされます」という通知が消えないということは、ソフトウェアアップデートは未実行という意味ですから、深夜0時過ぎにiPhoneに触っていた、iPhoneを充電せずに就寝してしまった、Wi-Fiに接続していなかった、といった原因が考えられます。

期待どおり自動アップデートされない場合には、日中に5分程度の空き時間を見つけ、じゅうぶんなバッテリー残量があることを確認したうえで「設定」→「今夜、アップデートされます」の順に画面を開き、画面下部にある「今すぐアップデート」をタップしましょう。そうすれば、時間帯やWi-Fi接続の有無に関係なく、ソフトウェアアップデートを完了できますよ。