iOS 27にアップデートして最初にすることといえば、使い慣れたアプリの起動ですよね。メジャーアップデートはシステムの設定項目にも影響するから、設定アプリを選ぶ人は少なくなさそう。そして気付くのが、設定アプリのトップ画面に表示されている「検索とSiriを最適化中」というこれまで見たことがない文言です。

iOSに装備されているシステム全体を対象とした検索機能「Spotlight」は、すばやい処理のためにあらかじめ目印を作成しています。この目印は「Spotlightインデックス」と呼ばれ、適切なタイミングで更新されることにより最新データの検索を可能にします。

そしてiOS 27では、アップデートを完了すると自動的にSpotlightインデックスの更新が始まります。アプリや各種書類(ファイル)、写真や音楽、メールやテキストメッセージ、連絡先情報などさまざまなコンテンツを対象に膨大な数が作成されているため、更新にはそれなりの時間がかかります。

さらにiOS 27では、新しく導入された「Siri AI」がSpotlightと密に連携しています。詳細は明らかにされていませんが、Siri AIに対応するためにはSpotlightインデックスの構造や情報量の更新が必要なはずで、より多くの時間がかかるものと考えられます。

利用しているアプリとそのデータ量、ストレージ容量など諸条件によってSpotlightインデックスの件数は大きく変わるため、どれだけの時間がかかるかを一律にいうことはできません。しかし、実際にiPhone 17 Pro(256GB)をiOS 27にアップデートしたところ、半日近く経過しても「検索とSiriを最適化中」が表示されていますから、すぐには終わらないもの、数日くらいかかるものと覚悟しておいたほうがよさそうです。