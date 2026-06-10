イ・ジェフン主演の社会派サスペンスドラマ『交渉の技術』が、現在、各動画配信サービスにて見放題配信中＆DVDレンタルリリース中。この度、配信とリリースを記念して、交渉人のジュノを演じたイ・ジェフンと弁護士のスニョンを演じたキム・デミョンが、各々のキャラクターのプロフィールシートを作成し、キャラクターを紹介するトーク映像を公開する運びとなった。

『交渉の技術』は、M＆A（企業買収・合併）というシビアなビジネスの世界を舞台に、緻密な交渉や頭脳戦が展開される社会派サスペンスドラマ。伝説の交渉人と称される主人公ユン・ジュノ（イ・ジェフン）は、一切の感情を排し、数字・法律・心理を武器に、難敵たちとの緊張感あふれる交渉に挑む。株式操作によって企業価値を意図的に引き下げ買収を有利に進めたり、企業再生のためにライバル企業と仮面同盟を結んだりと、息をのむような戦略が次々と展開される。

『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ（2021〜）では激しいアクションや表情豊かな変装で視聴者を魅了したイ・ジェフンが、本作では感情を露にせずミステリアスで冷静沈着なジュノを演じるため白髪で登場し、大胆なイメージチェンジを図った。ジュノとチームを組むM＆Aチームの交渉専門弁護士であるオ・スニョン役には『ミセン-未生-』（2014）『賢い医師生活』シリーズ（2020〜）のキム・デミョンが抜擢され、交渉相手を共感させ温かく柔和な話術を持つスニョンを好演している。

キャラクターの個性は正反対でありながら目的のためにお互いがお互いの得意とする役割を担い、有利な方向に交渉を進めるジュノとスニョンのケミストリーは必見。さらに、物語は韓国にとどまらず、日本や香港へと舞台を広げ、国際ビジネスの現場をリアルに描写している。日本エピソードでは静岡県でロケを行い、青木崇高、宮内ひとみらがゲスト出演したことも話題となった。監督を務めるのは、『その年、私たちは』（2021）『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』（2018）で知られるアン・パンソク。登場人物たちの繊細な心情を丁寧に映し出す演出が光る。また、M＆Aのプロフェッショナルだけでなくインターンの視点も取り入れることで、専門知識がなくても物語に入り込みやすい構成となっている点も、本作の大きな魅力の一つだ。

今回、本作の見放題配信＆DVDリリースを記念して、交渉人のジュノを演じたイ・ジェフンと弁護士のスニョンを演じたキム・デミョンが、各々のキャラクターのプロフィールシートを作成し、キャラクターを紹介するトーク映像を公開する運びとなった。和やかな雰囲気の中、プロフィールシートのフリップとペンを手に、笑いながらも真剣に考えるイ・ジェフンとキム・デミョン。「ジュノが好きなランチは……」 「スキルか」と悩むイ・ジェフンとは対照的に、キム・デミョンは「難しいな」と言いながらもスラスラと書き進めていく。書き終えると、「僕たちが演じた人物を紹介します。紹介し合う？」と、キム・デミョンが自然と進行役を担う展開に。イ・ジェフンは、自身が演じるジュノのMBTI（性格診断）を「INTJ」と 分析。「性格は外交的ではなく内向的なタイプです。情報には常に疑問を持つので"N"。また、相手に共感して決断を下すことは少なく、理性的に判断します。さらに計画的なタイプでもあるので、ジュノはINTJだと思います」と丁寧に解説。一方のキム・デミョンは、「オ弁護士はENFJです。"E"は外交的、"N"はチーム長（ジュノ）と同じですが、"F"は感情で判断するタイプ。そして、弁護士らしく計画的な"J"です」と分析する。さらにキム・デミョンがイ・ジェフンのプロフィールシートを指さしながら「"好きなランチ"も面白いですね」と振ると、「ジュノは、具だくさんのサンドイッチをよく買って食べているんです。そのお店はサラダもクッキーもおいしいんです」と、劇中に登場する店についても紹介。一方、オ弁護士の好きなランチを「ジャージャー麺」と書いたキム・デミョンは、「僕の場合、ドラマ第1話の登場シーンでジャージャー麺を食べるんです。それだけ好きだということが分かりますよね。（ジャージャー麺は）みんな好きな食べ物ですが、あまり食べられません。カロリーがとても高いので」とコメント。これにイ・ジェフンも「そうなんで」「子供の頃の夢」などについても、役になりきったプロフィール紹介を展開。ドラマ視聴者はもちろん、これから観始める人に とっても、キャラクターをより深く理解できる楽しいトーク映像となっている。