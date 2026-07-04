イ・ジェフン主演のドラマシリーズ『復讐代行人〜模範タクシー〜』の最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』が、現在、各動画配信サービスにて見放題配信中＆DVDレンタルリリース中。この度、主演イ・ジェフンの42歳の誕生日（7月4日）と、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、法で救われない被害者に代わって、正義を代行する闇のタクシー会社「ムジゲ運輸」の型破りなドライバーのドギを演じたイ・ジェフンと、経理兼、裏の顔は天才ハッカーのゴウンを演じるピョ・イェジンのインタビュー映像を公開した、

『復讐代行人〜模範タクシー〜』は、闇のタクシー会社「ムジゲ運輸」の面々が「正義を代行」するさまを描いたTVドラマ。最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』では、痛快なアクション、奇抜な変装と緻密な潜入作戦、社会の闇に切り込む骨太なストーリーはさらにスケールアップしている。

2025年のSBS演技大賞では、作品としての高い評価を裏付ける華々しい受賞歴を残した。まずドラマ本編は今年のドラマ賞に選ばれ、シリーズ全体の完成度と影響力が業界内外から認められた。さらに主演のイ・ジェフンは、本作で大賞を受賞し、シーズン2に続いて2度目の栄誉を手にしている。これは同一シリーズで同俳優が大賞を連続受賞するという快挙でもあり、その演技は繊細な感情表現と圧倒的なアクションの両立が高く評価された。加えて、ピョ・イェジンが優秀演技賞、ユン・シユンがシーンスティーラー賞、キム・ウィソンがベストパフォーマンス賞を獲得するなど、それぞれの存在感や魅力も称賛された。

この度、主演イ・ジェフンの42歳の誕生日（7月4日）と、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、法で救われない被害者に代わって、正義を代行する闇のタクシー会社「ムジゲ運輸」の型破りなドライバーのドギを演じたイ・ジェフンと、経理兼、裏の顔は天才ハッカーのゴウンを演じるピョ・イェジンのインタビュー映像を公開した、

日本のファンに対して、イ・ジェフンは「今回は特別に日本から始まる物語なので、より身近に楽しんでもらえると思います。僕たちにも思い入れのあるシーズンになりそうです。第1話から最終話までさまざまな物語が続くのを見ると、"世の中には悪人がなんて多いのだろう"だとか"現実でも悪人たちを懲らしめるべきだ"そう感じる瞬間があるかもしれません。でも大切なのは、世間が被害者に寄り添い忘れないことだと思います。本作がその役割を担えたら嬉しいです。ドラマを見て共感していただけたら、被害者に思いを馳せてください。そして皆さんが犯罪撲滅に関心を持ち、対話のきっかけになれば幸いです」と語る。ピョ・イェジンは「ドラマの中のエピソードは韓国だけの話ではありません。つらい思いをしてる人は万国共通なので共感で きるはずです。それから福岡での撮影シーンも期待してください。多くのご声援と愛をお願いします」と呼びかけた。さらに、イ・ジェフンは「何よりドラマ自体が面白いですし、笑えて痛快なストーリーになっています。時間を忘れて夢中になれるはずです。肩の力を抜いてテレビの前に座って思い切り楽しんでくださいね!」と本作をアピール。最後は2人揃って日本語で「見てね」と手を振り、締めくくっている。インタビュー映像では、日本での笠松将との撮影エピソードや、本作のパワーアップした見どころなども語っている。福岡で撮影され、笠松将も登場する第1話、第2話は現在YouTubeにて特別無料公開中。本作は各動画配信サービスにて見放題配信中、DVDレンタルもリリース中。8月5日にはDVD-BOX1が、9月2日にはDVD-BOX2が発売される（いずれも15,840円）。