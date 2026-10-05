マチュー・カソヴィッツ監督作『憎しみ 4K』の公開記念イベントと来場者特典が決定

90年代フランス映画を代表するマチュー・カソヴィッツ監督作品『憎しみ 4K』（2026年10月9日公開 配給：ディスクユニオン、alfazbet）の来場者特典が決定した。また、公開記念イベントも発表され、公式サイトでは、各界著名人のコメントも掲出されている。

『憎しみ』は、1995年、実際に起きた事件に着想を得て製作された作品。当時27歳だったマチュー・カソヴィッツが、移⺠系住⺠への差別や貧困、警察による暴力といったフランス社会の矛盾を背景に、鮮烈なモノクロ映像と緊迫感あふれる演出で、行き場のない怒りを抱えた若者たちの24時間を描き出した。第48回カンヌ国際映画祭では監督賞を受賞。作品を「反警察的」と受け止めた映画祭の警備担当警察官たちが、レッドカーペットを歩く監督・キャストに背を向けて抗議するという異例の出来事も大きな話題となった。

主演は、本作で一躍世界にその名を知らしめた、当時28歳のヴァンサン・カッセル。坊主頭にストリートファッション、鏡に向かって『タクシードライバー』（1976）のトラヴィスを真似るヴィンツ役で強烈な存在感を放ち、その後フランスを代表する俳優のひとりとなった。サイード役にはサイード・タグマウイ、ユベール役にはユベール・クンデ。街を歩き、くだらない冗談を交わし、時に苛立ちをぶつけ合う3人の姿を、 ヒップホップをはじめとする当時のユースカルチャーとともに圧倒的な熱量でスクリーンに刻みつけた。

その影響は30年後の今も続いている。2026年7月に公開されたCharli xcxの新曲"Camera"のミュージックビデオには、ヴァンサン・カッセル本人が出演。モノクロで撮影された映像の中で、『憎しみ』のヴィンツを象徴する"指を銃に見立ててこめかみに向ける"ポーズを再現し、本作を彷彿とさせる姿を披露している。一方、社会から疎外された若者たちを見つめる視線もまた、現在までその切実さを失っていない。「怒りと熱狂がほとばしる」（The Guardian)）「観る者に真正面からの対峙を迫る映画だ」（BFI）「燃えるような現在形の映画」（Positif）と評される本作は、分断が深まる現代の世界と強く響き合う。

カソヴィッツは「私がこの映画を撮った理由は、若者たちが死んでいるからだ。そして、誰も彼らのことを知らなかったからだ。観客に彼らを知ってもらいたかった。ニュースの中の"若者"に、名前と顔を与えるために。人々には、現実を突きつける一撃が必要なんだ。まだ何も終わっていないと思い出させるために」と語っている。公開から30年、時代を超えて世界の現在を鋭く映し出す、フランス⻘春映画の金字塔が4Kでスクリーンに甦る。

この度公開を記念して、10月10日にヒューマントラストシネマ有楽町にて、フランス文化研究者・陣野俊史を迎えたトークイベントの開催が決定した。さらに、1995年のフランス公開時に制作されたポスタービジュアル3種をA3サイズで復刻した来場者特典の配布も発表された。

陣野俊史は、⻑年に亘りフランスの移⺠問題やラップ・フランセなどについて論じており、今年4月には『バンリュー フランス団地映画の軌跡』（Après-midi刊）を上梓している。同書では『憎しみ』を起点のひとつとして、フランスの〈バンリュー〉を描いた映画の系譜を辿っている。公開から30年を経た今、『憎しみ』が映し出した社会とカルチャー、そしてその後の30年について、映画や音楽などさまざまな角度からトークを進める。上映時間・チケット販売等の詳細は、決定次第、映画公式SNSにてアナウンスする。

来場者特典は、1995年のフランス公開時に制作されたポスタービジュアルを使用したA3サイズのミニポスターを配布。デザインは全3種で、来場者にいずれか1種をランダムでプレゼントする（数量限定・先着順）。配布劇場・配布開始日等の詳細は、こちらも映画公式SNSをチェックいただきたい。

また、公式サイトでは、各界著名人のコメントも掲出されている。