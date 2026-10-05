トムクル×イニャリトゥ『DIGGER/ディガー』のスポット映像と渡辺謙のコメントが公開

アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督最新作『DIGGER/ディガー』（2026年10月9日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のスポット映像と、俳優・渡辺謙から寄せられたコメントが公開となった。

トム・クルーズが演じるのは、「石油採掘会社のCEO」、その名もディガー・ロックウェル。彼の利益にしか目がない欲深い行動がきっかけで、「地球滅亡の大ピンチ」に!? ディガーは大統領からその尻ぬぐいを命じられ、世界を救うべく立ち上がるが……。果たして、彼は地球を救えるのか？ そもそもこの男、信用していいのか!? まさに予測不能、地球規模の大惨事エンターテイメントが幕を開ける。

今週9日の日本公開に先駆け、米国では、現地時間10月2日、ついに劇場公開を迎えた本作。大きな話題となっているのが、「賛否両論真っ二つ」なレビューだ。「とんでもなく大きくスイングして空振っている」「全くもって耐えられない映画」など厳しい批評が飛び交っているかと思いきや、「時を経ても色褪せない、トム・クルーズの傑作」「この10年で最高の映画」「この美しくも狂った映画の毎秒全てが愛おしい」など、トム・クルーズの演技の素晴らしさや映画の世界観を大絶賛するコメントも多くみられ、評価が完全に二分されている。この映画、一体全体どんな作品なんだ……？ 空前の"ディガーレビュー旋風"が世界中を呑み込んでいる。

そんな中、賛否両方のコメントが入り乱れる新スポットが公開となった。「傑作／不快」「最高／困惑」「圧巻／苦痛」など真逆なレビューを次々と投げつけるこのスポットは、「同じ映画 見える真実は違う」という言葉で締めくくられる。この"大混乱（カオス）"の中で"真実"を知る方法はただひとつ。映画館に行って、その目で映画を観て、自分で決めるしかない。賛否どちらにも左右されず、映画館で自らの真実にたどり着いてほしい。

さらに、トムとは、『ラスト サムライ』（2003年）での共演以来、長年にわたり深い絆と互いへのリスペクトを育んできた渡辺謙からのコメントが到着した。記憶に新しいのが、2025年12月。渡辺謙が出演する映画『国宝』の上映会を、トムが米ロサンゼルスで実施。アカデミー賞の投票権を持つ会員たちが招待された上映会は満席、上映前にはトムが「本当に並外れた作品です。大スクリーンで見るべき、非常に特別な映画です」とエールを贈った。一夜でハリウッドの関係者たちを『国宝』旋風に巻き込み、大きな話題となった。今回、世界を席巻するトムの最新作『DIGGER／ディガー』を一足早く鑑賞した渡辺謙が、まさにその熱いリスペクトに対する"お返し"として、「トムにやられました。129分ノーガードで撃ち合い、完全にノックアウトされました。凄いぜトム!!」と、作品の凄まじい熱量に圧倒された魂のコメントを寄せた。

数々の歴史的名作で世界中を魅了し続けたトムが、「この役を演じられるようになるまで40年かかった」と語るほどに全てを注ぎ込んで挑んだ今作。そんなトムが巨匠イニャリトゥ監督と共に放つ、全世界を熱狂させる地球規模の大混乱（カオス）エンターテイメント『DIGGER／ディガー』は、本日10月5日～7日にトム・クルーズとアレハンドと・Gイニャリトゥ監督が来日し、大規模な来日プロモーションを多数行う予定となっている。