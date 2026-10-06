A24のスリラー『バックルームズ』の第4弾入場者プレゼントが決定

都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（公開中 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の第4弾入場者プレゼントが決定した。

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

9月4日に全国公開されると、＜インターネット発のカルチャーを、スクリーンで"体験"したい＞という熱気が瞬く間に広がり、20代や中高生・大学生のグループ、小学生を連れた家族など、若年層が洋画を観に劇場へ足を運ぶという異例の事態に。さらに、考察用掲示板への投稿も活発化し、謎を確かめるために再び"黄色い部屋"へ足を踏み入れるリピーターも増えている。休日を中心に満席回が続出し、国内で公開したA24製作の歴代人気作――『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）や『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022）『ミッドサマー』（2019）等を越えて、A24史上No.1の興行収入を達成した。

この大ヒットを記念し、第4弾入場者プレゼントとして、バックルームズ50万人巡礼突破記念「ワイド・メッセージカード」の配布が決定した。10月10日より、公開劇場にて鑑賞者にプレゼントする（一部劇場を除く／先着数量限定で、なくなり次第終了）。

コンセプトは、バックルームズを体験した者に贈られる、不穏で"ながーい観光絵葉書"。表面には、鑑賞後も瞼の裏に残像のように焼きついているであろう、印象的な3つの光景をデザイン。ポストカードサイズの3種類の絵柄が連結されたワイド仕様で、そのまま飾ることはもちろん、切り離して3枚のカードとして楽しむこともできる。さらに裏面を横長に使えば、バックルームズの壁一面に、メッセージを刻むこともでき、遊び方は自由自在。カードは、3枚の絵柄が連結された状態で、入場時に一人一つずつ配布される。なお、本特典は、10月10日時点で上映中の劇場に限り、第3弾入場者プレゼントの配布は10月9日で終了となる。