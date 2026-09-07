都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（公開中 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の監督を務めるケイン・パーソンズと主演のキウェテル・イジョフォーのインタビュー動画が到着した。

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

日本での公開を迎えた本作は、初週末3日間で2.47億をたたき出し、独立系では『Michael／マイケル』に次ぐ大ヒットスタートとなった。劇場側からも「小中高の学生の来場が増えている」とコメントがあり、6日に行われたケイン・パーソンズへのティーチインイベント時は、日本の小学生がケイン監督に英語で質問を投げかける姿もあった。こうした親子での来場や、中高生のグループ鑑賞、Z世代である20代の若者が、友人同士、やカップルで来場する姿が目立つ。また、ベテラン声優陣が集結した吹き替え版への来場も多く、鑑賞者の49％を占める結果となった。普段は洋画をあまり観ない若者の間でも、＜インターネット発のカルチャーを、イベントとして体験したい＞という熱が高まり、全米公開時と同様、"バックルームズ現象"が日本でも巻き起こっている。

なお週末の速報とあわせて、この度 21歳の若き監督ケイン・パーソンズと、主演のキウェテル・イジョフォーのインタビュー動画が到着している。

バックルームズ内の間取り、例えば壁を1メートル動かしただけでも、空間を知り尽くしたファンは気づくため、細部にこだわって空間を作り上げたと語るケイン監督。初めてセットの中に入った時のことを「何年も見てきた光景の中に、実際に立っていることに、感動した……」と振り返る。主演のキウェテル・イジョフォーは「（撮影で）あの空間に行くと不安が増す。黄色い部屋に長時間いると精神的にひどく疲弊していく。現実との接点を見失うのだから、その感覚は当然だ」と語り、俳優たちは、ケイン監督のものづくりへの姿勢を、職人のようだと例え、最新技術を用いて撮影しているのに、昔ながらの撮影現場のようだと賞賛している。