A24のスリラー『バックルームズ』の公開を記念して空間体験型イベント「Q LIMINAL」を開催

ギークピクチュアズは、都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（公開中 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の公開を記念した空間体験型イベント「Q LIMINAL（読み：クリミナル）」を、2026年9月11日から20日までの10日間限定で、東京・池袋のサンシャインシティにて開催する。

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

この度、公開を記念して9月11日から20日までの10日間限定で、東京・池袋のサンシャインシティにて空間体験型イベント「Q LIMINAL（読み：クリミナル）」を実施する運びとなった。Q LIMINAL」は、インターネット上で拡散した都市伝説「The Backrooms」の世界観をベースに、まるで現実の裏側に迷い込んだかのような没入体験を楽しめる空間体験型イベント。参加者は、映画の題材である "リミナルスペース"——どこかで見たことがあるのに誰もいない、現実からわずかにずれた「出口のない空間」——を探索し、日常と非日常の境界に広がる奇妙な空間の正体を少しずつ紐解いていく。

会場内には多数のQRコードが現れるが、ただ、そのすべてに意味があるわけではない。正しいQRコードを専用アプリで適切に読み取ったときだけ、参加者の「探索率」は上昇していく。どれをどう読み取るべきかを示すのは、謎の記号と図形だけ。そこに、言葉はない。参加者それぞれの解釈と選択によって、異なる体験を楽しめる、新感覚体験型イベントとなっている。

映画『バックルームズ』公開記念 空間体験型イベント「Q LIMINAL」

会期：2026年9月11日〜9月20日 ※会期中無休

時間：11：00〜18：00（最終入場 17：30）

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

東京都豊島区東池袋3丁目1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F

体験時間：約30分

定員：各回50名

料金：1,500円

主催：ギークピクチュアズ、TwoGate、Sheep Rhythm

協力：サンシャインシティ（会場）、プリズム（機材）、ショウエイ（印刷）、no plan（システム）



入場チケットは、2026年9月5日19時よりチケットサイトにて販売を開始する。