ヨン・サンホ監督最新作『コロニー』が第39回東京国際映画祭のクロージング作品に決定

『新感染』シリーズ（2016〜）のヨン・サンホ監督が手がけるパニック・アクション『コロニー』が第39回東京国際映画祭のクロージング作品に決定した。

『コロニー』は、ソウル都心の超高層ビルを舞台に、突如発生した未知のバイオテロにより封鎖され逃げ場なきビルに残された人々の生き残りを賭けたノンストップ・パニック・アクション。

監督は、新感染』シリーズ（2016〜）や現在公開中の『顔 -かお-』（配給：ツイン）など、数々のヒット作を手がけてきたヨン・サンホが務める。出演者にはチョン・ジヒョン、ク・ギョファン、チ・チャンウク、シン・ヒョンビン、キム・シンロク、コ・スが名前を連ね、彼らの共演、そして役どころにも注目が集まる。

本作は、2026年10月26日～11月4日にかけて開催される第39回東京国際映画祭のクロージング作品に選出されているが、ギャガ配給のもと、2027年の日本公開が決定している。