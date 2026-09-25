KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL 2』を原作とする実写映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』のブルーレイが2026年12月23日に発売となる。また、廃盤となっていた『サイレントヒル』と『サイレントヒル：リベレーション』も同日再発売となる。価格は3タイトルともに6,270円。

『リターン・トゥ・サイレントヒル』

『サイレントヒル』

©2006 Silent Hill DCP inc. and Davis Film Productions.

『サイレントヒル：リベレーション』

©2012 Silent Hill 2 DCP Inc. and Davis Films Production SH2, SARL.tions.

『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL 2』を原作とする実写映画。シリーズ第1作『サイレントヒル』（2006）を手がけたクリストフ・ガンズが20年ぶりに監督に復帰している。主演には『戦火の馬』（2011）のジェレミー・アーヴィン、ヒロインに『ジグソウ：ソウ・レガシー』（2017）のハンナ・エミリー・アンダーソンを迎え、霧と闇に包まれたサイレントヒルでの恐怖と絶望が、20年ぶりに蘇る。亡き妻からの手紙を受け取った主人公ジェイムスが、かつての思い出の地【サイレントヒル】へと足を踏み入れ、異形の怪物たちと対峙しながら、恐ろしい真実へと近づいていく、戦慄のサイコロジカルホラーに仕上がっている。

今回のブルーレイ発売とともに、廃盤となっていた『サイレントヒル』と『サイレントヒル：リベレーション』も再発売となる。価格は3タイトルともに6,270円。