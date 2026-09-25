KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL 2』を原作とする実写映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』のブルーレイが2026年12月23日に発売となる。また、廃盤となっていた『サイレントヒル』と『サイレントヒル：リベレーション』も同日再発売となる。価格は3タイトルともに6,270円。
『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL 2』を原作とする実写映画。シリーズ第1作『サイレントヒル』（2006）を手がけたクリストフ・ガンズが20年ぶりに監督に復帰している。主演には『戦火の馬』（2011）のジェレミー・アーヴィン、ヒロインに『ジグソウ：ソウ・レガシー』（2017）のハンナ・エミリー・アンダーソンを迎え、霧と闇に包まれたサイレントヒルでの恐怖と絶望が、20年ぶりに蘇る。亡き妻からの手紙を受け取った主人公ジェイムスが、かつての思い出の地【サイレントヒル】へと足を踏み入れ、異形の怪物たちと対峙しながら、恐ろしい真実へと近づいていく、戦慄のサイコロジカルホラーに仕上がっている。
今回のブルーレイ発売とともに、廃盤となっていた『サイレントヒル』と『サイレントヒル：リベレーション』も再発売となる。価格は3タイトルともに6,270円。
ジェイムス・サンダーランド（ジェレミー・アーヴィン）は、最愛の妻・メアリー（ハンナ・エミリー・アンダーソン）を失い、失意の底で酒に溺れている日々を送っていた。そんなある日、失ったはずの妻から届いた一通の手紙……それは助けを求め「サイレントヒル」で待っているという内容だった。ジェイムスは、かつて二人で過ごし、愛し合った町「サイレントヒル」へと導かれる。しかし、かつて思い出の場所だった町は、今や闇に飲み込まれ、不気味な霧が立ち込めるゴーストタウンと化していた。彼女を探し求める中で、ジェイムスは異形の怪物たちと遭遇し、自身の正気を揺るがす、ある「恐ろしい真実」を解き明かしていくことに……亡き妻からの手紙は、悪夢への招待状だったーー。 ジェイムスは、果たして最愛の妻に逢えるのか。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替）
ジェイムス：ジェレミー・アーヴィン（小林親弘）
メアリー：ハンナ・エミリー・アンダーソン（伊藤静）
ローラ：イーヴィー・テンプルトン（諸星すみれ）
■スタッフ
監督：クリストフ・ガンズ
脚本：クリストフ・ガンズ、サンドラ・ヴォ＝アン、ウィリアム・シュナイダー
原作：KONAMI『SILENT HILL 2』
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