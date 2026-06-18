ヨン・サンホ監督のサスペンス・ミステリー『顔 -かお-』の場面写真が一挙公開

韓国を代表する世界的ヒットメーカー、ヨン・サンホ監督が、念願の企画を実現させたサスペンス・ミステリー『顔 -かお-』が2026年8月28日より、新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開となる（配給：ツイン）。この度、本作の場面写真が一挙公開となった。また、ヨン・サンホ監督と本作で一人二役に初挑戦したパク・ジョンミンが7月29日に来日舞台挨拶を行うことが発表となった。

『顔 -かお-』は、ヨン・サンホ監督が2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化した作品で、2025年の第50回トロント国際映画祭「スペシャル・プレゼンテーション」部門におけるワールド プレミアで大反響を巻き起こし、韓国を代表する映画賞の青龍賞では作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞など10部門のノミネートを果たした。自らの原点に立ち返ったヨン監督が、本当に作りたかったプロジェクトを実現させたサスペンス・ミステリーである。

主人公ドンファンとその父親ヨンギュを演じたパク・ジョンミン、クォン・ヘヒョは、ともにヨン監督の過去作品に出演した経験がある実力派俳優。パク・ジョンミンは、ドンファンと若き日のヨンギュという、一人二役に挑んでいる。40年前、突然姿を消した妻、チョン・ヨンヒ役を演じたのはシン・ヒョンビン。ドンファンとともにチョン・ヨンヒの死の真相を探り始めるドキュメンタリー番組のプロデューサー、キム・スジンを演じるのは、ハン・ジヒョン。チョン・ヨンヒが働いていた縫製工場の社長、ペク・チュサン役にイム・ソンジェと名実ともに今韓国で注目を集めるキャスト陣が集結している。

この度、本作の場面写真が一挙公開となった。視覚障害を抱えながらも篆刻工房を営むイム・ヨンギュと息子のドンファンは親ひとり子ひとりで支え合いながら暮らしていた。そんなある日、ドンファンのもとに母親と思われる女性の白骨化した遺体が発見されたと警察から連絡が。顔も知らない母親、チョン・ヨンヒがどのように生きてきたのかをたどるドンファンの姿が切り取られている。