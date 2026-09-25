ニワトリ主演のヒューマンドラマ『雌鶏』のプロモーション映像完結編が公開

ハンガリーの鬼才パールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ『雌鶏』（2026年9月25日公開 配給：ハーク）の本編映像が公開となった。

『雌鶏』は、養鶏場から搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を、人間の尽きない欲望や社会の理不尽さをユーモラスに描いた寓話。「鶏は三歩歩くと忘れる」という俗説を覆すシーンの数々を、8羽の雌鶏が役割を分担して熱演。演技未経験の「新人俳優」でありながら、世界的に著名な動物トレーナーであるアルパード・ハラシュの指導のもとCGIや特殊効果に頼ることなく、実演による撮影を敢行した、まさに「生きた」鶏たちの映画である。

監督・脚本を務めたパールフィ・ジョルジは、『ハックル』（2002）、『タクシデルミア ある剝製師の遺言』（2006）がアカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表作品に選出され、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきた実力派。本作では雌鶏の目を通して移民問題、人身売買、貧困、格差など、現代ヨーロッパ社会の問題を鋭く、そしてユーモラスに暴き出し、想像を超えるスリルと愛に満ちた物語を完成させた。その芸術性と作家性は高く評価され、2025年の第50回トロント国際映画祭では、「大胆さ、知性、創造性にあふれ、他に類を見ない驚くべき独創性」と評され、審査員特別賞（特別表彰）を受賞。また、同年、第38回東京国際映画祭、第73回サン・セバスティアン国際映画祭などでも上映され、好評を博した。

この度、主演を務める黒い雌鶏女優に夢中になった白い雄鶏（おんどり）が、彼女に会うために都内の劇場を目指す＜『雌鶏』 推し活ロードムービー完結編＞が公開となった。田舎の農道に掲示された本作のポスターで、主演女優である黒い雌鶏に一目惚れした白い雄鶏。東京行きの荷台付きトラックに飛び乗り、浅草、渋谷、新宿と周り、やっとのことでメイン館であるシネマート新宿までたどり着く。疲労困憊の中、迎え入れてくれたのは、実在するシネマート新宿の支配人・中根春樹氏である。

ショートムービーには、雄鶏が大事そうに嘴で支配人へチケット渡す場面のほか、意気揚々とScreen1へ向かうと、なんと座席がニワトリで満席。ついに憧れの黒い雌鶏女優とスクリーン上で対面を果たす、というなんとも微笑ましい映像となった。

本ショートムービーはCGIでの制作だが、映画本編では、世界的に著名な動物トレーナーアルパード・ハラシュの指導のもと、CGI や特殊効果に頼ることのない実写であることから、このショートムービーを見た後に本編を観た観客は、なおさら雌鶏たちの実演に驚くに違いない。

そして、本作の公開を記念して、シネマート新宿で本作を鑑賞の際には、酉年生まれの方限定で本作の鑑賞料金を割引する企画を実施。通常一般価格2,000円のところ、1,300円となる。酉年生まれの方は、是非お得に鑑賞していただきたい。なお、本企画は劇場窓口のみの対応で、チケット購入の際、生年月日記載のある身分証明書を提示する必要がある。