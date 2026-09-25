ニワトリ主演のヒューマンドラマ『雌鶏』のプロモーション映像完結編が公開

ハンガリーの鬼才パールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ『雌鶏』（2026年9月25日公開 配給：ハーク）の本編映像が公開となった。
『雌鶏』は、養鶏場から搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を、人間の尽きない欲望や社会の理不尽さをユーモラスに描いた寓話。「鶏は三歩歩くと忘れる」という俗説を覆すシーンの数々を、8羽の雌鶏が役割を分担して熱演。演技未経験の「新人俳優」でありながら、世界的に著名な動物トレーナーであるアルパード・ハラシュの指導のもとCGIや特殊効果に頼ることなく、実演による撮影を敢行した、まさに「生きた」鶏たちの映画である。
監督・脚本を務めたパールフィ・ジョルジは、『ハックル』（2002）、『タクシデルミア ある剝製師の遺言』（2006）がアカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表作品に選出され、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきた実力派。本作では雌鶏の目を通して移民問題、人身売買、貧困、格差など、現代ヨーロッパ社会の問題を鋭く、そしてユーモラスに暴き出し、想像を超えるスリルと愛に満ちた物語を完成させた。その芸術性と作家性は高く評価され、2025年の第50回トロント国際映画祭では、「大胆さ、知性、創造性にあふれ、他に類を見ない驚くべき独創性」と評され、審査員特別賞（特別表彰）を受賞。また、同年、第38回東京国際映画祭、第73回サン・セバスティアン国際映画祭などでも上映され、好評を博した。
この度、主演を務める黒い雌鶏女優に夢中になった白い雄鶏（おんどり）が、彼女に会うために都内の劇場を目指す＜『雌鶏』 推し活ロードムービー完結編＞が公開となった。田舎の農道に掲示された本作のポスターで、主演女優である黒い雌鶏に一目惚れした白い雄鶏。東京行きの荷台付きトラックに飛び乗り、浅草、渋谷、新宿と周り、やっとのことでメイン館であるシネマート新宿までたどり着く。疲労困憊の中、迎え入れてくれたのは、実在するシネマート新宿の支配人・中根春樹氏である。
ショートムービーには、雄鶏が大事そうに嘴で支配人へチケット渡す場面のほか、意気揚々とScreen1へ向かうと、なんと座席がニワトリで満席。ついに憧れの黒い雌鶏女優とスクリーン上で対面を果たす、というなんとも微笑ましい映像となった。
本ショートムービーはCGIでの制作だが、映画本編では、世界的に著名な動物トレーナーアルパード・ハラシュの指導のもと、CGI や特殊効果に頼ることのない実写であることから、このショートムービーを見た後に本編を観た観客は、なおさら雌鶏たちの実演に驚くに違いない。
そして、本作の公開を記念して、シネマート新宿で本作を鑑賞の際には、酉年生まれの方限定で本作の鑑賞料金を割引する企画を実施。通常一般価格2,000円のところ、1,300円となる。酉年生まれの方は、是非お得に鑑賞していただきたい。なお、本企画は劇場窓口のみの対応で、チケット購入の際、生年月日記載のある身分証明書を提示する必要がある。
■ストーリー
養鶏場で生まれ育った1羽の雌鶏が、出荷用トラックから脱走する。人生初の自由を手に入れた彼女は、刺激と危険に満ちた世界を走り抜け、ワケあり一家が暮らす家へと辿り着く。庭に建つニワトリ小屋で新生活を送る中、初恋を知り、初めて産んだ卵を温め育てようと決意する。ところが大切な卵は毎日人間に回収されてしまう過酷な現実に直面。人生とは？生きるとは？雌鶏は我が子がヒヨコになる日を夢見る一方、飼い主一家はとある事件に巻き込まれる。そこには両者にとって思いがけない運命が待ち受けていた――。
■出演者
雌鳥（エスティ、サンディ、フェリ、エンチ、エティ、エニクー、ノーラ、アネット）
レストランのオーナー：ヤニス・コキアスメノス
少女：マリア・ディアコパナヨトゥ
少年：アルギリス・パンダザラス
■スタッフ
監督：パールフィ・ジョルジ
脚本：パールフィ・ジョルジ、ルットカイ・ジョーフィア
プロデューサー：タナシス・カラタノス
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