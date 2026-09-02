Siri AIといえば、2026年秋の公開が見込まれる「iOS 27」の目玉機能。Apple独自のAIプラットフォーム「Apple Intelligence」を基盤とし、外部モデルにGoogleの「Gemini」を採用、ある程度パターンが決まった命令しか受け付けない従来のSiriから大きく進化しています。

Siri AIはiOS 27に含まれる機能ですが、iOS 27が動作するすべてのiPhoneで動作するわけではありません。対応モデルはiPhone 15 Pro/Pro MaxとiPhone 16シリーズ、iPhone 17シリーズ、iPhone Airに限定されています。それ以外のiOS 27のサポート対象に含まれるiPhoneでは、Siri AIおよびApple Intelligenceは動作しません。

Apple Intelligenceは基本的に端末上でAI処理を行うため、高い演算能力とメモリ容量を必要とします。そしてAIモデルをメモリ上に常駐させることで、迅速なレスポンスを実現します。その結果、iPhoneには従来のSiriに求められるより圧倒的に高いスペックが要求されることになったのです。

これまでも、iOSがメジャーアップデートするタイミングで、高い処理性能を求める新機能が投入されてきました。たとえば、カメラが捉えた文字をリアルタイムに認識するiOS 15の「ライブテキスト」。iOS 10のとき導入された写真の背景を自然にぼかす「ポートレートモード」も、高いハードウェア能力を求められる機能です。

Siri AIも同様に、A19 Proなど高性能なSoCを搭載するモデルのほうが余裕をもって処理できます。反対に、余裕をもって処理することが難しそうなモデルには、機能の搭載を見送る判断をしなければなりません。残念ですが、Siri AIを使いたければiPhone 15 Pro以降のモデルに乗り換えましょう。