米Appleは7月13日（現地時間）、Apple Beta Software Programを通じて、2026年秋の正式リリースを予定する次期OSのパブリックベータ版の提供を開始した。

今回公開されたのは、「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27 Golden Gate」「tvOS 27」「watchOS 27」の各OSパブリックベータ版である。さらに、「HomePodソフトウェアバージョン27」と「AirPodsファームウェア」のパブリックベータ版も試用できる。

Apple Beta Software Programは、開発中のソフトウェアをユーザーに試してもらい、問題の発見や品質向上につながるフィードバックを収集するためのプログラムである。有効なApple Accountを持ち、利用規約に同意すれば無料で参加できる。

プログラムへの登録後、基本的には対応する各デバイスのソフトウェアアップデート設定からパブリックベータ版を選択して導入する流れとなる。詳細はプログラムページに、OSおよびファームウェアごとのステップバイステップの導入手順が用意されている。

例えば、iOS 27のパブリックベータ導入手順は以下の通りである。

インストールするiPhoneのバックアップを作成する。

iOS 16.4以降のデバイスでは、「設定」→「一般」→「ソフトウェアアップデート」→「ベータアップデート」と進み、インストールしたいiOSベータを選択する。iOS 16.3以前のデバイスでは、インストールするデバイスでbeta.apple.com/profileにアクセスして構成プロファイルをダウンロード。通知を受けたら「設定」を開き、プロファイルをタップして画面の指示に従う。

「設定」の[一般]→[ソフトウエアアップデート]でパブリックベータ版をダウンロードしてインストール。

パブリックベータ版は開発段階のプレリリースソフトウェアであり、エラーや不具合が発生したり、一部の機能やアプリが正常に動作しなかったりする可能性がある。Appleは、メインデバイスではなく、予備のデバイスなどへの導入を推奨している。インストールによってハードウェア保証が無効になることはない。

今回のメジャーアップデートの目玉とされるのが、Apple Intelligenceを基盤とする次世代のAIアシスタント「Siri AI」（2026年後半に英語でベータ提供開始予定）である。自然な対話を継続できるほか、ユーザーの個人的な文脈を理解し、メッセージやメール、写真、メモなどから関連情報を探したり、複数のアプリで操作を実行できる。

ほかにも、「Liquid Glass」の透明度を段階的に調整できるスライダーの追加や、アプリの起動時間や撮影した写真の読み込み、AirDropの転送時間の向上など、ユーザー体験を引き上げるアップデートが予定されている。