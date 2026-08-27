米Appleが2026年の9月スペシャルイベントのスケジュールを発表した。太平洋時間の9月9日午前10時（日本時間：2026年9月10日午前2時）にライブ配信する。apple.comまたはApple TVアプリ、YouTubeで視聴可能だ。

今年のイベントのキャッチコピーは「Surprise and shine.」で、日本向けには「おはよう世界。」というメッセージが掲げられている。

2012年以来、9月のスペシャルイベントでほぼ毎年新しいiPhoneが発表されており、同イベントは「iPhoneイベント」とも呼ばれる。今年は複数の理由から、例年以上に特別なイベントとして注目を集めている。

一つは、長く噂されてきた折りたたみiPhoneである。Appleは製品の存在を明らかにしていないものの、複数のメディアが、今回のイベントで同社初の折りたたみiPhoneが登場する可能性を報じている。実現すれば、iPhoneとしては大きなフォームファクターの変更となる。

すでに市場には数多くの折りたたみスマートフォンが存在するが、まだ数％のニッチなセグメントにとどまっている。Appleが折りたたみiPhoneを投入するなら、潜在的なユーザーのニーズをいかに同社が掘り起こすかが試される。

もう一つは、2nmプロセス世代への移行である。Appleは8月25日、新型Mac miniに搭載する「M6」を発表した。M6は初の2nmプロセス採用チップで、iPhone向けのAシリーズチップも2nmプロセスになるとみられている。

半導体製造プロセスの微細化は、チップの処理性能向上や電力効率改善の余地を広げ、デバイスの進化を後押しする。M6でAppleはCPUやGPUだけでなく、AI処理向けの強化を行った。モバイルでもAI処理を端末上で実行する機会が増える中、処理性能と電力効率の両立が重要な課題となっている。

iPhone 20周年を前に

今回のイベントで投入が見込まれる折りたたみiPhoneや2nm世代のAシリーズチップ搭載モデルは、iPhone 20周年を前にした動きとしても注目される。初代iPhoneは2007年1月に「Macworld Expo」で発表され、同年6月に米国で発売された。

AppleはiPhone 10周年の2017年に、「iPhone X」を投入した。同モデルはホームボタンを廃止し、Face IDを採用。画面下端からのスワイプを中心としたジェスチャー操作を導入するなど、その後のiPhoneにつながる操作体系を確立した。

2nm世代のApple SiliconでもAI処理性能が重視されていることから、AI時代となるiPhone 20周年に、AppleがiPhoneをどのようにAIに対応させていくかが焦点となる。同社はWWDC26で、Apple Intelligenceを基盤とする新しい「Siri AI」を発表した。画面上の情報やユーザーの個人的な文脈を理解し、アプリをまたいだ操作やWeb上の情報を使った回答などに対応する。Siri AIは2026年後半に英語でベータ提供を開始し、その後、対応言語を拡大する予定である。

また、今回のイベントは、9月1日付でCEOに就任するジョン・ターナス(John Ternus)氏にとって、就任後初めて迎える大型製品発表となる。長く製品開発業務を統括してきたエンジニアである同氏が、ティム・クック氏の後任として新体制下でAppleの製品戦略をどのように打ち出すかにも関心が集まる。