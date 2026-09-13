9月18日に発売するAppleの「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」の販売価格を各キャリアが発表した。これまでと同様に、一括での購入はApple直販がもっとも安いが、各キャリアともMNP契約や残価設定型の分割＋返却プログラムを利用すると実質負担は抑えられる。
Apple Storeでの直販価格は以下の通り。
|機種名
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|iPhone 18 Pro
|219,800円
|254,800円
|324,800円
|429,800円
|iPhone 18 Pro Max
|239,800円
|274,800円
|344,800円
|449,800円
NTTドコモ
一括価格は以下の通り。MNPで契約して「いつでもカエドキプログラム」に加入し、5G WELCOME割とドコモで買替えおトク割を適用した場合、iPhone 18 Pro（256GB）の実質負担額は99,990円、iPhone 18 Pro Max（256GB）の実質負担額は122,980円。
|機種名
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|iPhone 18 Pro
|263,230円
|309,870円
|395,230円
|518,980円
|iPhone 18 Pro Max
|291,500円
|334,290円
|419,650円
|543,400円
KDDI／沖縄セルラー
一括価格は以下の通り。MNPで契約して「スマホトクするプログラム」に加入した場合、iPhone 18 Pro（256GB）の実質負担額は66,900円、iPhone 18 Pro Max（256GB）の実質負担額は126,000円。
|機種名
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|iPhone 18 Pro
|268,800円
|315,800円
|402,800円
|519,800円
|iPhone 18 Pro Max
|295,900円
|339,900円
|427,900円
|544,900円
ソフトバンク
一括価格は以下の通り。MNPで契約して「新トクするサポート＋」に加入してオンラインショップ割を適用した場合、iPhone 18 Pro（256GB）の実質負担額は23,760円、iPhone 18 Pro Max（256GB）の実質負担額は85,920円。
|機種名
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|iPhone 18 Pro
|268,560円
|315,360円
|402,480円
|532,800円
|iPhone 18 Pro Max
|295,920円
|339,840円
|421,920円
|542,880円
楽天モバイル
一括価格は以下の通り。「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」に加入した場合、iPhone 18 Pro（256GB）の実質負担額は127,944円、iPhone 18 Pro Max（256GB）の実質負担額は144,456円。
|機種名
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|iPhone 18 Pro
|255,900円
|307,600円
|391,200円
|505,600円
|iPhone 18 Pro Max
|288,900円
|330,700円
|415,400円
|529,800円