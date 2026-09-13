9月18日に発売するAppleの「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」の販売価格を各キャリアが発表した。これまでと同様に、一括での購入はApple直販がもっとも安いが、各キャリアともMNP契約や残価設定型の分割＋返却プログラムを利用すると実質負担は抑えられる。

Apple Storeでの直販価格は以下の通り。

機種名 256GB 512GB 1TB 2TB
iPhone 18 Pro 219,800円 254,800円 324,800円 429,800円
iPhone 18 Pro Max 239,800円 274,800円 344,800円 449,800円

NTTドコモ

一括価格は以下の通り。MNPで契約して「いつでもカエドキプログラム」に加入し、5G WELCOME割とドコモで買替えおトク割を適用した場合、iPhone 18 Pro（256GB）の実質負担額は99,990円、iPhone 18 Pro Max（256GB）の実質負担額は122,980円。

機種名 256GB 512GB 1TB 2TB
iPhone 18 Pro 263,230円 309,870円 395,230円 518,980円
iPhone 18 Pro Max 291,500円 334,290円 419,650円 543,400円

KDDI／沖縄セルラー

一括価格は以下の通り。MNPで契約して「スマホトクするプログラム」に加入した場合、iPhone 18 Pro（256GB）の実質負担額は66,900円、iPhone 18 Pro Max（256GB）の実質負担額は126,000円。

機種名 256GB 512GB 1TB 2TB
iPhone 18 Pro 268,800円 315,800円 402,800円 519,800円
iPhone 18 Pro Max 295,900円 339,900円 427,900円 544,900円

ソフトバンク

一括価格は以下の通り。MNPで契約して「新トクするサポート＋」に加入してオンラインショップ割を適用した場合、iPhone 18 Pro（256GB）の実質負担額は23,760円、iPhone 18 Pro Max（256GB）の実質負担額は85,920円。

機種名 256GB 512GB 1TB 2TB
iPhone 18 Pro 268,560円 315,360円 402,480円 532,800円
iPhone 18 Pro Max 295,920円 339,840円 421,920円 542,880円

楽天モバイル

一括価格は以下の通り。「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」に加入した場合、iPhone 18 Pro（256GB）の実質負担額は127,944円、iPhone 18 Pro Max（256GB）の実質負担額は144,456円。

機種名 256GB 512GB 1TB 2TB
iPhone 18 Pro 255,900円 307,600円 391,200円 505,600円
iPhone 18 Pro Max 288,900円 330,700円 415,400円 529,800円