ワーナー・ブラザーステレビジョンは、人気海外TVシリーズ『フレンズ』『ゴシップガール』『THE MENTALIST/メンタリスト』『GOTHAM/ゴッサム』の＜シーズン1＞第1話～第3話を、本日9月1日から月30日までの期間限定でYouTubeにて無料配信を行う。この4シリーズの1〜3話が日本で無料配信されるのは今回が初となる。

『フレンズ』

© 1994 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

『ゴシップガール』

© 2007 Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

『THE MENTALIST/メンタリスト』

© 2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

『GOTHAM/ゴッサム』

GOTHAM and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Gotham series and all related new characters and elements TM and ©

この度、ワーナーの人気海外TVシリーズ4作の＜シーズン1＞第1話～第3話（日本語吹替版）の無料配信が9月1日から月30日までの期間限定で、ワーナー ブラザースの公式YouTubeチャンネルにてスタートした。ラインアップは、世界中で愛され続ける伝説的人気シットコムであり、世代を超えて楽しめる不朽の名作『フレンズ』、ニューヨーク・アッパーイーストサイドを舞台に描くガールズドラマの金字塔『ゴシップガール』、卓越した観察力と推理力を武器に難事件を解決する大ヒットクライムサスペンス『THE MENTALIST/メンタリスト』、そして、若き日のジェームズ・ゴードンとゴッサム・シティを描くDCファン必見のシリーズ『GOTHAM/ゴッサム』の豪華4シリーズ。海外TVシリーズのファンはもちろん、初めて見る人でも、まずは無料で気軽に作品の世界観や魅力を体験できる機会となっているので、この秋はぜひイッキ見で海外TVシリーズを楽しんでいただきたい。