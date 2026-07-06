製作30周年を記念して『マーズ・アタック!』の4K UHD＋ブルーレイセットが9月2日に発売

ティム・バートンが監督を務める『マーズ・アタック!』の製作30周年を記念した4K UHD＋ブルーレイセットが2026年9月2日に発売となる。価格は7,590円。
『マーズ・アタック!』は、ティム・バートンに大きな影響を及ぼした50年代SF映画へのオマージュと、オールCGアニメで火星人を生み出したILMによるSF超大作。今回、DVD/ブルーレイに収録済のソフト版吹替音声に加え、4K UHDディスクには2000年TV放映版の吹替音声を初収録している。さらに、4K UHDディスクに、以下の新規映像特典2種を収録する。
- 「マーズ・アタック!」を振り返って
- 斬新で型破りなCGデザイン
■ストーリー
火星人が地球にやって来る！ 宇宙からの交信を受けたデイル米大統領を中心に地球全体が、人類初の「未知との遭遇」に歓迎ムード。しかし地上に降り立った火星人は、友愛の象徴の鳩が空に舞った瞬間、レーザー銃を乱射。辺りは殺戮の戦場と化す！
■出演者（役名：俳優名 声の出演：ソフト版／2000年TV放映版）
ジェームズ・デイル大統領／アート・ランド：ジャック・ニコルソン（壤晴彦／瑳川哲朗）
マーシャ・デイル：グレン・クローズ（吉田理保子／藤田淑子）
バーバラ・ランド：アネット・ベニング（佐々木優子）
ドナルド・ケスラー教授：ピアース・ブロスナン（森功至／小杉十郎太）
ギャンブラー：ダニー・デビート（樋浦勉／青野武）
タフィー・デイル：ナタリー・ポートマン（小島幸子／根谷美智子）
■スタッフ
監督・製作：ティム・バートン
製作：ラリー・フランコ
脚色・脚本：ジョナサン・ジェムズ
音楽：ダニー・エルフマン
日本語版制作スタッフ
字幕翻訳：新村一成
吹替翻訳：新村一成(ソフト版)、中村久世(2000年TV放映版)
権利元：ワーナー ブラザース ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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