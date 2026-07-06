製作30周年を記念して『マーズ・アタック!』の4K UHD＋ブルーレイセットが9月2日に発売

ティム・バートンが監督を務める『マーズ・アタック!』の製作30周年を記念した4K UHD＋ブルーレイセットが2026年9月2日に発売となる。価格は7,590円。

『マーズ・アタック!』は、ティム・バートンに大きな影響を及ぼした50年代SF映画へのオマージュと、オールCGアニメで火星人を生み出したILMによるSF超大作。今回、DVD/ブルーレイに収録済のソフト版吹替音声に加え、4K UHDディスクには2000年TV放映版の吹替音声を初収録している。さらに、4K UHDディスクに、以下の新規映像特典2種を収録する。

「マーズ・アタック!」を振り返って

斬新で型破りなCGデザイン